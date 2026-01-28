UPDATE ora 10.55: Potrivit informațiilor Libertatea, echipa de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale a Poliției Române a intrat în curtea casei doctorului Cristian Andrei din Dâmbovița fără a forța accesul. Însă, când traversau curtea, pe o distanță de aproximativ 200-250 de metri, „mascații” au găsit doi câini agresivi, care reprezentau un pericol pentru siguranța lor. În acel moment, un polițist a tras cu pistolul cu bile de cauciuc pentru a speria animalele, au precizat sursele Libertatea. În urma intervenției, câinii nu au fost răniți și nu au fost nici pagube materiale.

UPDATE ora 10.25: Poliția Capitalei a confirmat că, în perioada 1 iulie 2004-10 noiembrie 2025, „un bărbat ar fi desfășurat activități specifice profesiei de psiholog și nu ar fi absolvent al unei facultăți de psihologie acreditată și nu ar deține atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România”. Este vorba despre medicul Cristian Andrei.

„De asemenea, în perioada 2019-2024, acesta ar fi indus în eroare trei persoane vătămate, toate de sex feminin, prin prezentarea ca adevărată a împrejurării mincinoase că ar avea calitatea de psiholog și le-ar fi determinat să îi achite contravaloarea mai multor ședințe de psihoterapie, activitate pe care nu ar fi fost abilitat legal să o desfășoare”, se mai arată în comunicat.

Mai mult, medicul Cristian Andrei este cercetat și pentru viol.

„Din cercetări a rezultat că, în perioada 21.10.2019-15.03.2020, în cadrul unor ședințe de psihoterapie, desfășurate la sediul unui institut de profil, cu punct de lucru în municipiul București, Sectorul 1, al cărui președinte ar fi bărbatul în cauză, acesta ar fi exercitat acte de agresiune sexuală asupra unei persoane vătămate, profitând de starea de vulnerabilitate și dependență emoțională generată de relația terapeutică. În același context și interval de timp, bărbatul ar fi săvârșit și infracțiunea de viol, constând în aceea că, profitând de imposibilitatea persoanei vătămate de a-și exprima voința, ar fi întreținut raport sexual cu aceasta”, a precizat Poliția Capitalei.

Imaginile arată cum au intrat „mascații” în imobil.

Doctorul Cristian Andrei a fost luat de polițiști și va fi dus la audieri, urmând cel mai probabil să fie reținut pentru 24 de ore.

Știrea inițială: Serviciul de Investigații Criminale din cadrul Sector 1 a făcut trei percheziții domiciliare în București, precum și în județele Ilfov și Dâmbovița, într-un dosar penal ce vizează fapte de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și agresiune sexuală, potrivit informațiilor Libertatea.

De asemenea, urmează să fie puse în executare șase mandate de aducere, vizând doi suspecți și patru alte persoane, pentru continuarea cercetărilor și completarea probatoriului.

Unul dintre cei vizați este medicul psihoterapeut Cristian Andrei, conform surselor Libertatea.

Amintim că mai multe femei au susținut în toamna anului trecut că medicul Cristian Andrei le-a agresat sau le-a hărțuit sexual în timpul unor ședințe de terapie, iar abuzurile s-ar fi întins pe o perioadă de 20 de ani. Mai mult, o anchetă PressOne a arătat că doctorul a practicat psihoterapia fără atestat.

Medicul Cristian Andrei este medic psihiatru, specializat în neuropsihiatrie infantilă din 1993. De peste 20 de ani, s-a recomandat psiholog și psihoterapeut, deși nu figurează cu drept de liberă practică în Registrul Unic al Psihologilor din România.

