PSD spune că Ilie Bolojan conduce ca un dictator: „Sper să nu fim în situația să se vadă forța noastră reală”

„Din punctul meu de vedere, domnul Bolojan trebuie să facă un singur lucru și simplu, să înțeleagă că nu este dictator, să înțeleagă că este premierul unei coaliții, să înțeleagă că această coaliție este formată din partide care au fost trimise în Parlament de către oameni și reprezintă electorate, poate diferite, dar electorate, categorii de cetățeni, care au dorințele lor, nevoile lor și care trebuie acoperite”, a afirmat Adrian Câciu.

El a adăugat că încă speră în forța dialogului, dar a precizat că dacă acest lucru nu se va întâmpla nici în perioada următoare, atunci premierul Bolojan va vedea „forța reală” a partidului condus de Sorin Grindeanu.

„Cred că putem să avem dialog în continuare, adică aș vrea să fiu optimist, dar chestiunea asta radicală pe care o pune pe masă nu ține și sper să nu fim puși în situația să se vadă care este forța reală a PSD”, a adăugat social-democratul.

Adrian Câciu a fost ministru de finanțe în perioada noiembrie 2021-iunie 2023. Foto: Hepta

Câciu s-a referit apoi la declarațiile lui Ilie Bolojan, care a recunoscut pentru prima dată că nu exclude un guvern minoritar, fără PSD.

„Dacă s-ar ajunge într-o ipoteză în care toate celelalte trei forțe politice proeuropene, USR, UDMR și PNL, nu ar mai dori să facă Guvern cu PSD, în cazul în care Guvernul acesta ar cădea, avem anticipate. Iar această chestiune chiar e o chestiune puțin de aroganță pe care unii o invocă, un Guvern minoritar. O astfel de atitudine înseamnă să sfidezi voința poporului. PSD a câștigat alegerile. Un partid de pe locul trei ne spune că face Guvern minoritar? Hai să vedem dacă există această variantă. Din punctul meu de vedere, nu există”, a completat el.

Amintim că situația politică este extrem de complicată. PSD este principalul adversar al premierului, iar președintele partidului, Sorin Grindeanu, a admis că vrea ca Bolojan să plece, pentru că este inflexibil și nu ține cont de propunerile primite în coaliție, dar a precizat că deocamdată nu este momentul, ținând cont că mai trebuie puși șefii serviciilor secrete și deocamdată nu există un buget pe 2026.

În acest context, pe 27 ianuarie, Ilie Bolojan a recunoscut pentru prima dată că nu exclude un guvern minoritar, fără PSD.

Însă nu doar PSD este contra lui Bolojan, ci și o parte din propriul partid, iar nemulțumirile în PNL sunt reale și publice. Primul care a vorbit a fost Hubert Thuma, lider influent în PNL, care a ieșit din umbră pe 9 ianuarie și a acuzat Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale. Pe 26 ianuarie, Thuma și-a intensificat atacurile și a scos un video vechi cu Bolojan, referindu-se la bugetul pentru 2026 care se discută.

Mai mult, pe 19 ianuarie, Libertatea a anunțat că Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte PNL, i-a cerut premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan, în ședința de la Vila Lac, să corecteze două măsuri luate de Guvern contra celor vulnerabili. Prima doleanță a vizat eliminarea prevederii privind „prima zi de concediu medical fără plată” în cazul bolnavilor cronici, în special pentru pacienții oncologici. A doua cerere s-a referit la eliminarea oricărei prevederi care permite reținerea indemnizației de handicap și a venitului minim de incluziune pentru neplata impozitelor locale. Dar Ilie Bolojan i-a replicat că el nu mai face excepții și că „preferă să fie omul rău”.

Iar faptul că nemulțumirile în PNL cresc și că nu au fost cazuri singulare a fost evidențiat și de europarlamentarul Rareș Bogdan, care a dat semnalul revoltei împotriva lui Bolojan și a spus că „din momentul ăsta voi vorbi”.

Ilie Bolojan este premierul României din iunie 2025 și președintele PNL din iulie 2025.

