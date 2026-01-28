Din cauza faptului că sezonul 2 din serialul „Tătuțu’” nu a reușit să fie lider de audiență în lupta cu Power Couple România 2026 de la Antena 1, conducerea postului din Pache Protopopescu a luat o decizie importantă.

Potrivit celor de la Pagina de Media, cel de-al doilea sezon din „Tătuțu’” nu se va mai vedea de la ora 20.30. Astfel, începând de miercuri, 28 ianuarie 2026, cele două episoade ale serialului vor fi difuzate de PRO TV începând cu ora 21.30.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Schimbarea din grila de programe vine la aproximativ două săptămâni după ce postul din Pache Protopopescu a anunțat că renunță la emisiunea „La Măruță”. Astfel, Cătălin Măruță va prezenta ultima lui emisiune la PRO TV pe 6 februarie 2026, de la ora 15.00.

Apoi, în locul show-ului vor fi difuzate, între orele 14.00 și 17.00, serialele „La marginea lumii” (titlul original: „Uzak Șehir”), „Leyla” (titlul original: „Leyla: Hayat… Ask… Adalet…”) și „Lecții de viață”.

De la ora 15.00, ora la care de obicei începea emisiunea „La Măruță”, PRO TV a decis să difuzeze serialul „Leyla” (titlul original: „Leyla: Hayat… Ask… Adalet…”), în care rolul principal este jucat de actrița Cemre Baysel din Turcia.

Astfel, după ce PRO TV a decis să scoată din grilă emisiunea prezentată de Cătălin Măruță, acum și ora de difuzare a celui de-al doilea sezon din serialul „Tătuțu’” suferă modificări: începând cu ziua de miercuri, 28 ianuarie 2026, producția va începe de la ora 21.30.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE