Diferența dintre Gripa A și Gripa B

Dacă gripa A este „vedeta” epidemiilor în general în anotimpul rece, gripa B are un comportament mai discret.

,,Gripa A este total imprevizibilă, apare în focare epidemice, afectând un număr mare de oameni simultan”te , afirmă dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș din București.

În schimb, Gripa B apare mai degrabă sporadic. „Mai rar vorbim de epidemie cu tipul B de gripă, iar formele sunt, de regulă, mai ușoare”, completează dr. Virgil Musta, medic infecționist în Timișoara. În opinia acestuia, este foarte greu să faci diferențierea între gripa A, B și COVID din punct de vedere clinic, având în vedere că toate afecțiuni sunt boli virale cu manifestări respiratorii, dar care pot afecta întregul organism.

COVID-19 în prezent: O formă mai „blândă, mai puține cazuri în România

COVID-19 nu mai reprezintă sperietoarea, așa cum era în anii trecuți, formele pe care le fac românii sunt mai ușoare, iar cazurile sunt sporadice. Această schimbare se datorează mutațiilor genetice ale virusului, dar și faptului că sistemul munitar este acum mult mai bine pregătit. ,,Avem mult mai puține cazuri de COVID-19. Din 10 cazuri de viroze respiratorii, 2 sunt COVID-19 și 8 de gripă”, susține dr. Musta.

Criteriul epidemiologic face diferența: „Cine mai este bolnav în jurul tău?”

Medicii spun că este foarte greu de pus un diagnostic doar pe baza simptomelor. „Simptomatologia este similară la toate aceste viroze: debutează cu febră, dureri de mușchi, de oase, eventual dureri de gât, oboseală, astenie, predominând durerile musculare și cefaleea (durerea de cap)”, explică dr. Virgil Musta.

În cazul gripei A, simptomele tind să fie mai virulente și mai severe, incluzând adesea și o durere specifică la mobilizarea globilor oculari (când te uiți în stânga sau în dreapta). În schimb, gripa B și COVID-19, în variantele actuale, tind să dea forme mai ușoare, cu condiția ca pacientul să nu aibă alte boli cronice (comorbidități).

Dr. Virgil Musta recomandă ca oamenii să fie atenți la contextul social și-i încurajează pe români să spună când se îmbolnăvesc, mai ales atunci când frecventează colectivități.

„Ne ajutăm foarte mult de criteriile epidemiologice. Dacă pacientul face parte dintr-o colectivitate unde au mai fost cazuri diagnosticate cu gripă A, cel mai probabil și el are același tip de virus”, explică medicul timișorean.

Sezonul gripal nu s-a încheiat. Când devine situația critică?

Medicii infecționiști avertizează că, indiferent de virus, riscul major apare la persoanele de peste 65 de ani sau la cele cu boli cronice (diabet, obezitate, boli cardiovasculare sau pulmonare), motiv pentru care persoanele la risc de-a face complicații ar fi bine să se vaccineze și să-și ia toate măsurile de prevenire a acestor viroze.

Dr. Adrian Marinescu atrage atenția asupra severității acestui sezon: ,,Deși nu mai vorbim de o explozie zilnică a cazurilor, numărul celor care au nevoie de îngrijire medicală constantă rămâne ridicat. La Institutul „Matei Balș”, dinamica locurilor este o provocare zilnică pentru medici. Noi am ajuns să avem în ultimele săptămâni 90, poate 100 de cazuri de infecții respiratorii acute pe zi, cele mai multe, bineînțeles că sunt cu gripă. Probabil că jumătate dintre ele, fie că au niște complicații, fie că sunt persoane vulnerabile, trebuie să rămână internate. În acest moment nu mai suntem în vârf, suntem pe platou din punct de vedere al numărului de cazuri de gripă, iar de săptămânile viitoare ne așteptăm la o scădere”.

Nou în acest sezon este că ,,Supergripa” a ajuns și în România, care e în alertă epidemiologică: „Sistemul imunitar nu o mai recunoaște la fel de eficient”

Rata de internare de 50% arată că formele de gripă care circulă în acest sezon nu sunt deloc de neglijat, în special pentru cei cu un sistem imunitar fragil. Specialistul precizează că, deși locurile se eliberează zilnic, ele se ocupă imediat, deoarece spitalul gestionează și restul patologiei de boli infecțioase, nu doar gripa.

Sfaturile medicilor infecționiști în virozele respiratorii

Nu ignorați debutul brusc: Febra înaltă și durerile musculare intense sunt semnele clare că organismul se luptă cu un virus puternic.

Urmăriți evoluția: Majoritatea formelor se limitează în jur de o săptămână. Dacă simptomele persistă sau apar dificultăți de respirație, prezentarea la medic este obligatorie.

Prevenția rămâne cheia: În timp ce recomandările internaționale cer o rată de vaccinare antigripală de 75% pentru persoanele la risc, în România pragul abia trece de 30%.Află cum să te vaccinezi direct în farmacie





