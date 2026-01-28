Paris, Franța – capitala turismului mondial

Parisul își menține poziția de cel mai vizitat oraș din lume, cu aproximativ 18 milioane de turiști în 2025.

Atracții iconice precum Turnul Eiffel, Muzeul Luvru și Catedrala Notre-Dame generează un flux constant de vizitatori pe tot parcursul anului.

Paris, cel mai vizitat oraș din lume Foto: Profimedia

Jocurile Olimpice din 2024 și redeschiderea Notre-Dame au amplificat interesul global, ducând la modernizări importante de infrastructură.

Densitatea turistică extrem de ridicată face ca orașul să fie permanent aglomerat, însă varietatea de muzee și cartiere oferă alternative mai liniștite pentru cei dispuși să exploreze dincolo de obiectivele clasice.

Roma, Italia – istorie la fiecare pas

Roma a cunoscut unul dintre cei mai aglomerați ani din istoria sa recentă. Anul 2025 a fost deosebit de intens datorită Jubileului Catolic. Peste 33 de milioane de pelerini au sosit în oraș, pe lângă cei 35 de milioane de alți vizitatori.

Colosseum, Roma – Foto: Profimedia

Colosseumul, Fontana di Trevi și Panteonul rămân puncte fierbinți ale turismului de masă.

Autoritățile au introdus sisteme de acces controlat și taxe de intrare pentru a proteja monumentele istorice.

Cele mai mari aglomerații se înregistrează la mijlocul zilei, motiv pentru care vizitele matinale și explorarea cartierelor mai puțin turistice, precum Trastevere sau Testaccio, pot oferi o experiență mai autentică.

Londra, Anglia – aglomerație constantă, nu sezonieră

Cu aproximativ 22,7 milioane de sosiri aeriene în 2025, Londra este una dintre cele mai vizitate capitale europene.

Muzeele gratuite, precum British Museum și Natural History Museum, atrag milioane de oameni anual, generând cozi și spații supraaglomerate.

ETA obligatorie pentru călătorii români care merg în UK din 2026 Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Spre deosebire de alte orașe europene, atracțiile sunt răspândite pe o arie largă, ceea ce permite evitarea mulțimilor prin simpla schimbare a cartierului.

Londra este ideală pentru turiștii care preferă un ritm lent și vizite extinse pe mai multe zile.

Istanbul, Turcia – la granița dintre continente și culturi

Istanbulul a primit aproape 20 de milioane de turiști în 2025, atrași de patrimoniul său unic, care îmbină influențe europene și asiatice.

Hagia Sofia, Moscheea Albastră și Palatul Topkapi concentrează cele mai mari mulțimi, mai ales în zona Sultanahmet.

Hagia Sophia İstanbul

Orașul este aglomerat pe tot parcursul anului, dar oferă cartiere mai liniștite și zone pitorești pe malul Bosforului.

Costurile mai reduse comparativ cu alte mari capitale europene îl fac o destinație populară pentru turiștii cu buget limitat.

Barcelona, Spania – frumusețe, controverse și turism excesiv

Barcelona atrage anual aproximativ 16 milioane de vizitatori, fiind unul dintre cele mai afectate orașe de fenomenul supraturismului.

Capodoperele lui Antoni Gaudí, plajele urbane și viața de noapte intensă mențin orașul permanent aglomerat, mai ales vara.

Spania excelează la capitolele asistență medicală și ușurință de integrare, deși costul vieții este puțin mai ridicat decât în alte destinații. Foto: Freepik.com

Presiunea turistică a generat proteste locale și măsuri stricte, inclusiv eliminarea treptată a închirierilor turistice până în 2028.

Vizitarea în extrasezon și rezervările făcute din timp sunt esențiale pentru a evita mulțimile și a avea o experiență plăcută.

Deși aceste orașe sunt victime ale propriului succes, ele rămân destinații care merită vizitate cel puțin o dată în viață.

Mai multe destinații europene au luat măsuri pentru a combate turismul excesiv.

Cu o planificare atentă, ore de vizitare bine alese și dorința de a explora dincolo de traseele clasice, vacanța printre milioane de turiști poate deveni o experiență memorabilă.

