Rudele celor șapte victime ale accidentului rutier de la Lugojel aproape nu pot realiza că cei dragi nu se vor mai întoarce acasă. Fratele unui tânăr de 30 de ani, originar din Salonic și aflat printre victime, s-a declarat șocat de incident.

„L-am sunat pe prietenul lui, care era conștient, și mi-a spus că fratele meu este mort”, a declarat fratele suporterului de 30 de ani al lui PAOK, care și-a pierdut viața în tragicul accident produs pe autostrada din România, în timp ce se îndreptă spre meciul echipei lor din Lyon, Franța.

„De dimineață încerc să înțeleg ce s-a întâmplat, nu sunt bine în acest moment. Imediat ce am aflat, am sunat și am vorbit cu băiatul care era conștient. Mi-a spus că este în spital și că îi făceau analize. Mi-a spus că fratele meu a murit. Nu l-am mai întrebat nimic, pentru că odată ce mi-a spus asta, nu am mai avut curajul să întreb nimic”, a adăugat fratele tânărului de 30 de ani.

Familia acestei victime urmează să vină în România pentru a identifica trupul neînsuflețit al tânărului, în timp ce rudele și prietenii victimei nu pot explica drama pe care destinul i-a rezervat-o bărbatului.

Cei zece suporteri ai lui PAOK plecaseră din Katerini, după care s-au deplasat spre Alexandria, iar de acolo au pornit către Salonic.

Accidentul rutier a avut loc marți la prânz, când un microbuz negru a trecut frontiera dintre Grecia și Bulgaria și a început să circule pe autostrada DM6-E70, în zona Timișoarei din România.

În timpul unei manevre de depășire, șoferul microbuzului a pierdut controlul asupra mașinii la Lugojel și s-a izbit de un camion de mare tonaj care venea din sens opus.

În urma impactului violent, șapte oameni au murit, iar alți trei au fost transportați la spital, dintre care doi sunt în stare gravă. A treia persoană a fost și cea care a anunțat poliția, însă, potrivit ministrului sănătății, Adonis Georgiadis, toți trei „sunt conștienți și viața lor nu este în pericol”.

Poliţiştii din Timiş au stabilit și cauza inițială a accidentului. Agenții au precizat că primele verificări de la faţa locului arată că un bărbat a condus un microbuz dinspre municipiul Caransebeş înspre Lugoj, iar la un moment dat ar fi intrat într-o depăşire.

„În încercarea de a reveni pe banda sa a acroşat o cisternă şi ulterior a intrat în coliziune cu un TIR, care se deplasa din sensul opus de circulaţie”, au precizat poliţiştii.



