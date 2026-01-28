Brooklyn Beckham și Nicola Peltz se bucură de momente romantice, chiar dacă tensiunile familiale continuă.

În ipostaze romantice

Recent, Brooklyn, în vârstă de 26 de ani, a postat pe Instagram imagini intime cu soția sa, Nicola, de 31 de ani, inclusiv o fotografie în care aceasta apare aparent fără haine, acoperită doar de un cearceaf alb, în dormitor.

Cuplul pare să fie într-o escapadă relaxantă, iar fotografiile includ o cină romantică și o plimbare în care Nicola a impresionat într-o rochie neagră adânc decoltată, în timp ce Brooklyn a optat pentru un look casual, cu tricou alb și șapcă neagră purtată invers.

În ciuda momentelor de tandrețe, postările lui Brooklyn au atras reacții mixte din partea urmăritorilor. Un utilizator i-a reproșat: „Deci aceasta este definiția ta de intimitate, Brooklyn? Interesant…”. În timp ce altul a comentat: „Deci, doar curios… trăiești acum din banii socrului tău, după ce ți-ai blocat părinții?”.

Totuși, au existat și mesaje de sprijin, inclusiv unul care spunea: „Familia nu este totul. O lecție pe care o învăț și eu. Rămâi alături de soția ta, ea este familia ta”.

Acuze la adresa Victoriei și a lui David Beckham

Brooklyn Beckham a rupt public relația cu familia sa la începutul lunii ianuarie, printr-o declarație dură pe Instagram Stories. El i-a acuzat pe părinții săi, Victoria și David Beckham, că au încercat să îi distrugă căsnicia cu Nicola și a susținut că Victoria ar fi dansat „neadecvat” cu el la nunta din 2022.

„Am fost tăcut ani de zile și am făcut toate eforturile pentru a păstra aceste lucruri private. Din păcate, părinții mei și echipa lor au continuat să meargă la presă, lăsându-mă fără altă opțiune decât să vorbesc pentru mine și să spun adevărul despre doar o parte dintre minciunile care au fost tipărite.

Nu vreau să mă împac cu familia mea. Nu sunt controlat, ci pentru prima dată în viața mea mă apăr. Toată viața mea, părinții mei au controlat narațiunile din presă despre familia noastră. Postările performative din social media, evenimentele de familie și relațiile neautentice au fost o constantă a vieții în care m-am născut. Recent, am văzut cu ochii mei până unde sunt dispuși să meargă pentru a plasa nenumărate minciuni în presă, de cele mai multe ori pe seama unor oameni nevinovați, doar pentru a-și păstra propria fațadă. Dar cred că adevărul iese întotdeauna la iveală”.

În timp ce David și Victoria nu au răspuns acuzațiilor, au fost văzuți luni la Paris alături de ceilalți copii ai lor – Romeo, Cruz și Harper – și partenerele acestora, Kim Turnball și Jackie Apostel. Familia Beckham a ales să își susțină mama, Victoria, în timp ce aceasta a fost onorată de Ministerul Culturii din Franța, primind un titlu prestigios. Fosta Spice Girl le-a mulțumit părinților și copiilor săi în discursul de pe podium.

În aceeași zi, Nicola Peltz și-a arătat afecțiunea pentru Brooklyn printr-un montaj video romantic postat pe TikTok, pe melodia „Yellow” a formației Coldplay, însoțit de mesajul: „Te iubesc @Brooklyn Beckham”.

