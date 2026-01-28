Guvernul cere 35.000 de euro pe lună chirie pentru vila de protocol din Aviatorilor, după trei licitații eșuate

Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) a anunțat că cei interesați au timp până pe 27 februarie 2026 să depună o ofertă pentru închirierea acestei case, destinată activităților comerciale. La prețul chiriei, se mai adaugă garanția de 70.000 de euro.

Trei licitații eșuate pentru închirierea vilei din Aviatorilor

Vila, compusă din trei corpuri de clădire cu o suprafață totală de 915,54 mp și o curte de 1.110 mp, a fost scoasă anterior la licitație publică de trei ori, fără succes.

Licitațiile au avut loc în noiembrie și decembrie 2025, însă „nu a fost depusă nicio ofertă de înscriere valabilă”.

Ca urmare, RA-APPS a decis să includă imobilul pe lista pentru ofertă directă, păstrând prețul minim de 35.000 de euro pe lună.

Condiții stricte pentru închiriere

Pentru a depune o ofertă, doritorii trebuie să achiziționeze documentația de atribuire, disponibilă la prețul de 1.210 lei, și să respecte termenul limită de 30 de zile.

În cazul în care nu se înregistrează nicio ofertă, RA-APPS poate redistribui imobilul către diverse instituții publice, partide politice sau ONG-uri declarate de utilitate publică, conform legislației în vigoare.

Investiții majore în reabilitarea vilei de protocol din Aviatorilor

Imobilul din Bulevardul Aviatorilor a fost inițial pregătit ca reședință oficială pentru foștii șefi de stat ai României.

În hotărârea de guvern din 10 august 2022, vila era destinată acestei utilizări, însă ulterior, la solicitarea premierului Ilie Bolojan, destinația a fost schimbată în comercială.

RA-APPS a cheltuit 13,84 de milioane lei pentru lucrări de consolidare, modernizare și reabilitare, justificând costurile prin faptul că vila, construită între 1960-1965, prezenta degradări majore, nefiind conformă cu normele antiseismice actuale.

Valoarea imobilului și utilizarea anterioară

În vara anului 2025, valoarea actualizată a proprietății era de 14,463 de milioane de lei. Inventarul anterior al construcției era estimat la 1,28 de milioane de lei, iar terenul – la 12,85 de milioane de lei.

Imobilul a fost inițial propus ca reședință oficială pentru foștii președinți, însă niciunul dintre aceștia nu a manifestat interes pentru această locație.

Klaus Iohannis, fost președinte al României, a negat că ar fi solicitat vila.

Ce urmează, dacă nu se găsesc chiriași pentru vila din Aviatorilor

RA-APPS a decis să ofere această vilă pentru activități comerciale, în speranța că va atrage interesul investitorilor sau al companiilor care doresc să opereze dintr-o locație premium.

Cu toate acestea, dacă nici de această dată nu se va găsi un chiriaș, autoritățile vor fi nevoite să reevalueze strategia de închiriere sau să redistribuie imobilul către instituții publice.

Statul român a cheltuit aproape șapte milioane de euro din bani publici pentru renovarea vilei din Bulevardul Aviatorilor, nr. 86, cunoscută drept „Palatul lui Iohannis”, deși fostul președinte nu s-a mutat niciodată în imobil.

