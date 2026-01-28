Un bărbat a murit lovit de TIR când traversa strada, în București. „O parte din craniu era la doi metri de el”

Atenție, urmează informații și imagini cu puternic impact emoțional!

„Miercuri, în jurul orei 11.20, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier la intersecția strada Gherghiței cu șoseaua Colentina. Din primele informații, un bărbat în vârstă de 46 de ani a condus un autotren pe strada Gherghiței, dinspre Autostrada A3 către șoseaua Colentina, iar când a ajuns în apropierea intersecției cu șoseaua Colentina a surprins și accidentat un pieton care se angajase în traversarea părții carosabile”, a transmis Poliția Rutieră.

Șoferul TIR-ului a fost testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost negativ.

Imagine de la locul accidentului

Potrivit informațiilor Libertatea, bărbatul omorât avea 67 de ani și a traversat neregulamentar prin fața autotrenului, adică nu a mers pe trecerea de pietoni. Iar după ce a fost lovit, a fost târât mai mulți metri până în mijlocul intersecției.

Au fost însă și persoane care au susținut că cel ucis era nevinovat și că „pur și simplu a trecut peste el, i-a sfărâmat creierii” și „o parte din craniu era la doi metri de el”, potrivit unui martor.

