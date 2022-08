De ce au apărut pe pista de karting „saci de gunoi” pe post de obstacole? „Am vrut să găsim ceva mai estetic, dar nu am găsit”

Pe Calea Victoriei din București se desfășoară, în acest weekend, Supercupa României la Karting electric. Iar pentru buna organizare a evenimentului, oficialii Primăriei București au decis să închidă mai multe străzi din centrul Capitalei, sâmbătă și duminică între 10:30 și 16:30.

Pe lângă competiția în sine, evenimentul a surprins prin modul în care au fost protejați participanții. În imaginile surprinse de fotoreporterul Libertatea se poate observa că pe traseul de concurs au fost instalați niște saci negri umpluți cu baloți de paie.

„Toată lumea ne-a întrebat astăzi de ce-am lăsat sacii cu gunoi pe stradă… Domnule, nu sunt saci de gunoi, sunt niște saci mai groși cu paie în interior. Ca să reziste și să nu se rupă rapid. N-am putut să-i facem altfel. Am vrut și noi să găsim ceva mai estetic, dar nu am găsit. Dacă cumpăram niște saci verzi, așa cum ne doream, pentru că noi suntem cu mașinile electrice, când băgam paiele în ei se rupeau imediat”, a explicat, pentru Libertatea, Robert Drăgan, unul dintre organizatori.

Acesta susține că pentru confecționarea acestor tampoane de siguranță au apelat la o invenție: „Am cumpărat un tunel de seră pentru că folia de plastic este foarte, foarte groasă și rezistă mult mai mult timp. Am tăiat cu foarfeca și astăzi am folosit acești saci, așa cum am putut și noi. Am apelat la o variantă mult mai rapidă, chiar dacă nu dă bine ochiului și e urâtă…”, a mai spus Drăgan.

Competiția în cadrul Supercupei României la Karting electric continuă și mâine, cu fazele finale, iar organizatorii dau asigurări că nu vor mai rămâne pe traseu sacii cu baloți de paie. „O să încercăm să ne adaptăm din mers și să-i schimbăm cât mai rapid. O să folosim niște cutii din poliplan pe care vom pune sponsorii noștri. Deja am luat legătura cu niște oameni și sperăm să remediem această situație”, a mai spus Drăgan.

Acesta nu este primul concurs care are loc în România unde este folosită o astfel de tehnică. S-a mai întâmplat și la alte evenimente de karting, printre ultimele fiind în urmă cu doar două luni la Râmnicu Vâlcea. Însă au fost și curse, inclusiv la București, unde organizatorii au folosit delimitatoare de plastic, pe întregul traseu.

