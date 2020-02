De Andrei Crăițoiu,

Laurențiu Reghecampf e unul dintre cei mai cunoscuți antrenori români din străinătate.

După ce-a câștigat două titluri de campion al României cu FCSB, a fost ofertat de Al Hilal. A ratat la mustață Liga Campionilor Asiei, dar și-a făcut imagine bună în Golf. Are mereu propuneri interesante din zonă, dar nu vrea să plece de la Dubai, acolo unde îi antrenează pe cei de la Al Wasl.

Chiar dacă este un gurmand și își duce mereu produse tradiționale din România în Emiratele Arabe Unite, Reghe e extrem de atent la ce mănâncă.

Am slăbit prin disciplină. Fac sport și mă simt bine. Am schimbat anumite lucruri în ceea ce privește această nebunie cu mâncarea și multe lucruri pe care le foloseam noi zi de zi. Nu am ținut nicio dietă, nimic special. Am slăbit 15 kilograme. Îmi place să mănânc totul din ferma pe care o am în România, toată carnea vine de acolo.

