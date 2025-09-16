De Zerbi a criticat Superliga

Italianul, care a fost aproape să o antreneze pe Las Palmas în 2017 și a fost cândva asociat cu Barcelona, ​​revine acum ca antrenor la Olympique Marseille.

De Zerbi a câștigat o mare notorietate pentru opoziția puternică pe care a arătat-o ​​Superligii în 2021, când antrena Sassuolo, notează Marca.

„Sunt furios. A avut loc o lovitură de stat atât în ​​ceea ce privește conținutul, cât și forma. Ar fi putut să o facă în public, în loc să facă anunțuri la miezul nopții”, a spus atunci fostul antrenor al echipelor Foggia, Palermo, Benevento, Sassuolo, Șahtior și Brighton.

Fotbalul e al tuturor și e meritocratic

A mers chiar mai departe, amenințând că nu va juca în meciul de weekend: „Nu vreau să joc acest meci împotriva lui Milan pentru că sunt unul dintre părinții fondatori. Le-am spus asta lui Carnevali și jucătorilor mei. Dacă Carnevali mă obligă, o voi face, dar îmi pare rău.

Fotbalul aparține tuturor și este meritocratic. Comportamentul acestor cluburi, conduse de indivizi puternici și aroganți, subminează drepturile celor mai slabi. Sunt împiedicați să-și croiască drum. E ca și cum fiul unui muncitor nu ar putea visa să devină doctor sau avocat. E ca și cum ar spune: «Mingea e a mea. Doar eu voi juca și ți-o iau»”, a insistat el.

Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025
Recomandări
Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025

Ca antrenor al lui Șahtior, într-un interviu acordat MARCA, și-a reiterat poziția: „Cred același lucru pe care l-am spus și îl confirm 100%.

Desigur, vor exista cluburi care nu vor putea niciodată câștiga pentru că valoarea jucătorilor nu este aceeași. Dar, de la început, toată lumea trebuie să aibă dreptul să participe.

Fotbalul e grozav pentru că nu e vorba despre copiii bogaților, copiii prinților și muncitorii de pe teren. Nu. Pe teren, suntem cu toții egali. Ca să câștigi, trebuie să marchezi un gol mai mult decât adversarul tău. Ceea ce câștigi, tricoul pe care îl porți, nu are nicio valoare…”, a adăugat De Zerbi într- un alt interviu acordat Marca.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut 24 de ore după ce a fugit de la locul accidentului. A ieșit pozitiv la cocaină la DrugTest
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E informația de ultimă oră! Ce s-a văzut în imaginile apărute cu Toto Dumitrescu, la locul accidentului. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a lăsat pe toți fără replică: „Cercetările...”
Viva.ro
E informația de ultimă oră! Ce s-a văzut în imaginile apărute cu Toto Dumitrescu, la locul accidentului. Ce tocmai a ieșit la iveală i-a lăsat pe toți fără replică: „Cercetările...”
Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! Atât vedeta TV, cât și patronul FCSB au reacționat imediat! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Unica.ro
Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! Atât vedeta TV, cât și patronul FCSB au reacționat imediat! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
Elle.ro
Mare surpriză în showbiz-ul din România! Cele două vedete au anunțat că vor deveni părinți și au dezvăluit imagini emoționante. Video
gsp
Miliardarul Elon Musk atacă un club din Europa, după moartea lui Charlie Kirk: „Ce se întâmplă acolo???”
GSP.RO
Miliardarul Elon Musk atacă un club din Europa, după moartea lui Charlie Kirk: „Ce se întâmplă acolo???”
„În vestiar cred că era un cadavru îngropat!” » Stadionul din Superligă pe care se mai poate juca doar două luni!
GSP.RO
„În vestiar cred că era un cadavru îngropat!” » Stadionul din Superligă pe care se mai poate juca doar două luni!
Parteneri
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Avantaje.ro
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

Ce a răspuns Ilie Bolojan, întrebat dacă TVA va mai crește în perioada următoare
Știri România 22:10
Ce a răspuns Ilie Bolojan, întrebat dacă TVA va mai crește în perioada următoare
„Înţelegeţi de ce nu avem voie să tăcem?”. Judecătoarea Adriana Stoicescu, interceptată de procurori după ce Geogescu i-a propus să fie ministrul Justiției
Știri România 22:10
„Înţelegeţi de ce nu avem voie să tăcem?”. Judecătoarea Adriana Stoicescu, interceptată de procurori după ce Geogescu i-a propus să fie ministrul Justiției
Parteneri
„Diva lui Putin”, interzisă la Cluj. Academia de Muzică s-a răzgândit cu privire la concertul Anna Netrebko
Adevarul.ro
„Diva lui Putin”, interzisă la Cluj. Academia de Muzică s-a răzgândit cu privire la concertul Anna Netrebko
Directorul ELCEN cercetat pentru luare de mită, acuzat de primăria condusă de Nicușor Dan că e responsabil de insolvența RADET. Miza dosarului este de peste 650 milioane euro
Fanatik.ro
Directorul ELCEN cercetat pentru luare de mită, acuzat de primăria condusă de Nicușor Dan că e responsabil de insolvența RADET. Miza dosarului este de peste 650 milioane euro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Unde se mută în această toamnă Emma, fiica Amaliei Năstase: „Știam că-i frumos, dar când am ajuns, am ținut-o trei zile: «WOW»”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:30
Unde se mută în această toamnă Emma, fiica Amaliei Năstase: „Știam că-i frumos, dar când am ajuns, am ținut-o trei zile: «WOW»”
Marina Almășan a răbufnit, după ce a fost acuzată că merge în vacanțe pe banii TVR: „Nu am nicio obligație să mă justific în fața unor proști”
Stiri Mondene 17:23
Marina Almășan a răbufnit, după ce a fost acuzată că merge în vacanțe pe banii TVR: „Nu am nicio obligație să mă justific în fața unor proști”
Parteneri
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
Elle.ro
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Unica.ro
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
TVMania.ro
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chirii
ObservatorNews.ro
Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chirii
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Parteneri
Mașina ce poate fi cumpărată cu bani puțini » Un expert din Spania o compară cu Dacia Sandero
GSP.ro
Mașina ce poate fi cumpărată cu bani puțini » Un expert din Spania o compară cu Dacia Sandero
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
GSP.ro
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
Parteneri
Procurorii au mers pe urmele candidaturii lui Călin Georgescu. Cum a plănuit candidatura și „rețeaua de suport”
Mediafax.ro
Procurorii au mers pe urmele candidaturii lui Călin Georgescu. Cum a plănuit candidatura și „rețeaua de suport”
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Doliu la Expirat! Îndrăgitul DJ a murit: „Drum bun și bași în difuzoare, prietene”
KanalD.ro
Doliu la Expirat! Îndrăgitul DJ a murit: „Drum bun și bași în difuzoare, prietene”

Politic

Cum a pus la cale Horațiu Potra planul unei revoluții alături de Călin Georgescu: „Cu parul să îi alergăm!”. Stenograme din rechizitoriul procurorilor
Politică 21:00
Cum a pus la cale Horațiu Potra planul unei revoluții alături de Călin Georgescu: „Cu parul să îi alergăm!”. Stenograme din rechizitoriul procurorilor
Klaus Iohannis va fi executat silit „ca orice român”, dacă nu predă casa din Sibiu de bunăvoie, anunță șeful ANAF
Politică 19:11
Klaus Iohannis va fi executat silit „ca orice român”, dacă nu predă casa din Sibiu de bunăvoie, anunță șeful ANAF
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
A rezolvat Alexandru Băluță problema cu viza pentru SUA? Gestul făcut de soția fotbalistului i-a uimit pe mulți. Ce a putut să facă Diana
Fanatik.ro
A rezolvat Alexandru Băluță problema cu viza pentru SUA? Gestul făcut de soția fotbalistului i-a uimit pe mulți. Ce a putut să facă Diana
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice