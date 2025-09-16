De Zerbi a criticat Superliga

Italianul, care a fost aproape să o antreneze pe Las Palmas în 2017 și a fost cândva asociat cu Barcelona, ​​revine acum ca antrenor la Olympique Marseille.

De Zerbi a câștigat o mare notorietate pentru opoziția puternică pe care a arătat-o ​​Superligii în 2021, când antrena Sassuolo, notează Marca.

„Sunt furios. A avut loc o lovitură de stat atât în ​​ceea ce privește conținutul, cât și forma. Ar fi putut să o facă în public, în loc să facă anunțuri la miezul nopții”, a spus atunci fostul antrenor al echipelor Foggia, Palermo, Benevento, Sassuolo, Șahtior și Brighton.

Fotbalul e al tuturor și e meritocratic

A mers chiar mai departe, amenințând că nu va juca în meciul de weekend: „Nu vreau să joc acest meci împotriva lui Milan pentru că sunt unul dintre părinții fondatori. Le-am spus asta lui Carnevali și jucătorilor mei. Dacă Carnevali mă obligă, o voi face, dar îmi pare rău.

Fotbalul aparține tuturor și este meritocratic. Comportamentul acestor cluburi, conduse de indivizi puternici și aroganți, subminează drepturile celor mai slabi. Sunt împiedicați să-și croiască drum. E ca și cum fiul unui muncitor nu ar putea visa să devină doctor sau avocat. E ca și cum ar spune: «Mingea e a mea. Doar eu voi juca și ți-o iau»”, a insistat el.

Ca antrenor al lui Șahtior, într-un interviu acordat MARCA, și-a reiterat poziția: „Cred același lucru pe care l-am spus și îl confirm 100%.

Desigur, vor exista cluburi care nu vor putea niciodată câștiga pentru că valoarea jucătorilor nu este aceeași. Dar, de la început, toată lumea trebuie să aibă dreptul să participe.

Fotbalul e grozav pentru că nu e vorba despre copiii bogaților, copiii prinților și muncitorii de pe teren. Nu. Pe teren, suntem cu toții egali. Ca să câștigi, trebuie să marchezi un gol mai mult decât adversarul tău. Ceea ce câștigi, tricoul pe care îl porți, nu are nicio valoare…”, a adăugat De Zerbi într- un alt interviu acordat Marca.

