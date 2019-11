De Daria Maria Diaconu,

Bob Bryan, în vârstă de 41 de ani, și fratele său, Mike Bryan, în vârstă de 41 de ani, au decis că sezonul 2020 va fi ultimul din cariera lor de jucători de tenis.

Hotărârea a fost luată după turneul de mare șlem de la US Open.

„Mike și cu mine am ales să încheiem sezonul 2019 după US Open, chiar dacă știam că aveam toate șansele să ne calificăm la Turneul Campionilor. După lungi discuții, am decis că ar fi de preferat să ne odihnim și să ne întărim corpurile în vederea sezonului 2020, care va fi ultimul pentru noi în circuitul ATP”, a explicat Bob Bryan într-un comunicat, citat de Mediafax.

De-a lungul carierei lor, Bob și Mike Bryan au căștigat 16 trofee de mare șlem și 39 de turnee ATP Master. De asemenea, au câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice din anul 2012.

Cei doi frați au terminat 10 sezoane pe primul loc al clasamentului ATP de dublu și au ocupat prima poziție timp de 438 de săptămâni.

FOTO: EPA

