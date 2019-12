De Ciprian Iana,

De aceea, latifundiarul din Pipera a anunțat, miercuri, că ia în calcul să părăsească România.

”Uite eu, de exemplu. Am făcut zero, nimic, şi procurorul mă acuză de spălare de bani. Îmi iau cetăţenie în altă ţară, îmi iau doar drept de şedere în România. Chiar dacă nu faci nimic, nu scapi de ăştia, sunt că râia! Aici doar stau, atât!”, a decretat Gigi Becali la Pro X.

Finanțatorul echipei FCSB a continuat: ”Procurorul nu e bătut în cap, dar are atâta răutate încât are mintea întunecată. O să-l pun eu la punct! Dacă nu pot să-l pun la punct, plec din ţara asta! Minciunile şi mizeriile pe care le-a scris în ordonanţa aia, băi, tată… Nimeni altcineva nu e acuzat de spălare de bani, iar eu care am dat donaţii am spălat banii”.

Gigi Becali a conchis, supărat: ”Mai sunt acuzat că am schimbat lei în euro şi i-am pus în alt cont, cică am spălat banii. Nu poţi să pui lei cu euro în acelaşi cont, banca mută banii. Va daţi seama în ce ţară trăim?”.

Gigi Becali și nepotul său, Vasile Geambazi, sunt suspectați de procurorii DNA că au ”spălat” 50 de milioane de euro în afaceri imobiliare.

