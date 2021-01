Dennis Man este jucătorul celor de la Parma. Toate detaliile transferului

Transferul a fost anunțat de clubul italian vineri, 29 ianuarie, în jurul orei 18.00, ora României.

Internaționalul român, 6 selecții și un gol, va purta tricoul cu numărul 98 la trupa din Emilia-Romagna. Cel mai probabil, Man nu se va afla în lotul pentru meciul de duminică, de la Napoli.

Parmegianii se luptă pentru evitarea retrogradării în acest sezon. După 19 runde, sunt pe locul 19, din 20, cu 13 puncte, la un singur punct de poziția a 17-a din ierarhia Serie A, cea care asigură salvarea.

Achiziția lui Dennis Man a fost prefațată de Valentin Mihăilă, fost jucător al Craiovei, celălalt român care se află în lotul lui Roberto D’Aversa.

Man și-a luat ”la revedere” de la colegii de la FCSB.

Prețul de bază al transferului este de 11 milioane de euro. Pentru a încasa un bonus special, de încă 2.000.000 de euro, ar trebui să fie întrunite câteva clauze:

De menționat că Parma, club pentru care au jucat Taffarel, Stoicikov, Asprilla, Zola, Crespo, Brolin, Buffon, Cannavaro, Thuram ori Mutu, a intrat în insolvență în 2004, iar în 2015 societatea și-a declarat falimentul. Gruparea de pe Tardini a fost retrogadată de către Federația Italiană de Fotbal până în Serie D. Administrat de o nouă societate, clubul a reușit de trei promovări consecutive, revenind în Serie A în 2018.

În urmă cu cinci ani, Cristi Păcurar, fost antrenor al lui Dennis Man la Atletico Arad, a povestit detalii de începuturile carierei actualului jucător de la Parma.

Am lucrat cu Dennis din 2004. Îl știu bine, pentru că este fiul unui fost coleg de-al meu, Cristi. Cu Cristi Man am jucat la Strungul Arad, în Divizia B. Și el era marcator, jucător de profil ofensiv, dar nu a fost prea serios. Spre deosebire de Cristi, Dennis este cuminte, nu face niciun fel de prostii. Denis mai are un frate, mai mare, care joacă fotbal în Vladimirescu, comuna din care este familia Man.



Cristi Păcurar