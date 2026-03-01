Momentul special s-a petrecut la scurt timp după minutul 10 al confruntării. Deoarece regulile islamice interzic consumul de alimente și lichide între răsăritul și apusul soarelui, arbitrul a întrerupt meciul imediat după ora 18:04 (ora apusului), moment în care fotbaliștilor le este permis să mănânce din nou (Iftar).

Tradiție respectată la marginea terenului

Trei jucători dinamoviști – Maxime Sivis, Mamoudou Karamoko și Eddy Gnahore – s-au îndreptat spre marginea terenului, în zona băncii tehnice, pentru a lua prima masă a zilei și a se hidrata.

Staff-ul tehnic și medical al echipei a fost pregătit, oferindu-le acestora apă, o mică gustare și vitamine pentru o recuperare rapidă a energiei.

Cei trei a respectat cu strictețe cutumele islamice. Astfel, fotbaliștii au îngenuncheat pe gazon, tradiția recomandând ca masa să fie luată stând jos, cu genunchiul atingând pământul.

De asemenea, aceștia au folosit exclusiv mâna dreaptă pentru a mânca și a bea, așa cum cere tradiția musulmană.

După acest scurt repaus, care marchează o premieră absolută pe stadioanele din România, jucătorii au revenit pe teren, iar partida s-a reluat în condiții normale.

Mize diferite pentru cele două echipe

Dincolo de evenimentul inedit din debutul meciului, confruntarea are o greutate specifică pentru finalul sezonului regulat.

Dinamo a intrat pe teren fără presiune, având deja biletele asigurate pentru play-off-ul Superligii.

FC Argeș, în schimb, are nevoie disperată de puncte, echipa piteșteană aflându-se într-o luptă directă și strânsă cu FCSB și UTA Arad pentru ocuparea locului 6, ultima poziție care asigură prezența în play-off.

