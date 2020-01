De Mihai Toma,

Steliștii au ocazia să îsi ia revanșa duminică, când își vor întâlni din nou rivalii, de această dată într-un meci de campionat.

Dinamo Știința a trecut de Steaua în returul sferturilor de finală ale Cupei României. Alb-roșiii au câștigat cu 78-69 (20-18, 41-33,57-42,78-69) și s-au calificat în Final Four-ul competiției.

Mladen Jeremici și Javon Masters au fost jucătorii care au înscris cele mai multe puncte pentru Dinamo Știința, 31, respectiv 15 puncte. La oaspeți s-au remarcat Strahinja Jovanovici și Karlo Vragovici, cu 23, respectiv 14 puncte.

Mladen Jeremici

Steaua se impusese în meciul tur cu 83-78.

Aveam de recuperat 5 puncte după meciul tur, nu a fost ușor deloc. Am jucat bine per total, am avut câteva probleme în apărare, dar putem fi multumiți de rezultat. Am luptat din primul minut, am fost o echipă. A fost un meci special, așa cum trebuie să fie un derby. Mladen Jeremici

Am făcut un meci bun, am condus chiar și cu 20 de puncte. Steaua a încercat să se apropie, dar am reușit să rămânem în avantaj. Jeremic a făcut un meci fantastic, am ajutat și eu cât am putut. Am muncit mult la antrenamente, am pregătit foarte bine acest meci, așa că nu e o surpriză că ne-am calificat în Final Four. Fanii dinamoviști sunt fantastici. Javon Masters:

Un nou derby duminică, în campionat

Steliștii vor avea ocazia să își ia revanșa duminică, 12 ianuarie, de această dată în meciul de campionat disputat tot pe terenul dinamoviștilor. Antrenorul alb-roșiilor, Tudor Costescu, speră că jucătorii săi vor repeta prestația bună din Cupă.

Am fost mai agresivi, atât în apărare, cât și în atac. Ne-am dorit foarte mult să ne calificăm și am ținut la acest rezultat. Știam că va fi un meci de luptă, dar mă așteptam să câștigăm. Faptul că am câștigat împotriva Stelei ne aduce satisfacții și mai mari, dar important este că ne-am atins obiectivul de a accede în Final Four. Acest meci nu va semăna nicidecum cu cel de duminică, acela va fi un meci de campionat. Ne dorim o victorie duminică, pentru a fi siguri că intrăm în faza următoare între primele șase echipe. Tudor Costescu, antrenor Dinamo:

Dinamo Știința și SCM Timișoara, în Final Four-ul Cupei României

Dinamo Știinta București și SCM Timișoara sunt echipele calificate în acest moment în Final Four-ul Cupei României. Celelalte două partide din returul sferturilor se vor juca pe 15 ianuarie, între CSU Sibiu – U BT Cluj (64-83 în tur) şi SCMU Craiova – CSM Oradea (72-83 în tur). În sezonul trecut, Cupa României a fost câştigată de CSU Sibiu.

