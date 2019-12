De Eduard Apostol,

În 1998, Obilici cunoscuse gloria supremă, câștigând prima divizie din țara vecină. Era perioada când temutul Arkan era șeful suprem al clubului. Și unul dintre conducătorii din umbră ai Serbiei.

Un fost spărgător de bănci, un fost veteran al războaielor fostei Iugoslavii, Arkan a urcat rapid pe lista celor mai căutați criminali de către Tribunalul de la Haga.

Fost lider de galerie al Stelei Roșii, Arkan, pe numele său real Željko Ražnatović, a preluat Obilici, un club obscur din capitală, și a dus-o până pe culmile gloriei: titlu, neînvinsă, apoi vicecampioană și un loc 3. Totul, cu ajutorul unor arbitri amenințați cu moartea ca să fluiere cum trebuie!

După ce gruparea a ajuns cunoscută, Arkan a fost nevoit să facă un pas în spate, lăsând-o la conducere pe soția lui – la fel de celebra Ceca, un star pop ce strângea, la vremea respectivă, 100.000 de fani la concertele sale pe renumita Maracana belgrădeană. Era ceva să o vezi pe Ceca, glamuroasă, în fustă mini și-n pantofi stiletto, pe banca de rezerve a echipei!

Steaua echipei a început să apună însă după 15 ianuarie 2000, când Arkan, comandantul temuților Tigri, cum se numea formațiunea sa paramilitară, a fost ucis, la 47 de ani.

“Eu am prins-o pe Ceca”

“Eu nu l-am cunoscut pe Arkan, doar am auzit despre legenda lui. Eu am fost întotdeauna interesat doar de fotbal. Am fost la echipă când era Ceca președinte – probabil, cel mai frumos prezident posibil”, a mărturisit Perovici, vârful ajuns la 30 de ani.

Ceca a condus echipa în fustă mini și cu pantofi cu toc cui

Primul contract de profesionist l-a semnat apoi la 18 ani cu Steaua Roșie. Un sezon mai târziu după debutul lui în prima ligă, Obilici a retrogradat, apoi în 2013 se zvârcolea undeva prin liga a șaptea, pentru ca acum să fie desființat.

Am jucat extremă dreapta, am pierdut cu 3-0, dar Partizan a ieșit campioană în acel sezon. O să-i rămân mereu recunoscător antrenorului, pentru că a avut încredere în mine la acea vârstă. Slavko Perovici, atacant Dinamo

