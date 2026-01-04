Discuția sfâșietoare a lui Michael Schumacher cu soția sa, care ar fi evitat dramaticul accident de schi

„Zăpada nu e bună”

Soția legendarului pilot de Formula 1, Michael Schumacher, Corinna, a dezvăluit detalii emoționante despre o discuție avută cu soțul său chiar înainte de tragicul accident de schi din decembrie 2013.

„Schumi” ar fi fost aproape să renunțe la acea sesiune de schi fatidică. În 2013, pe pârtia din stațiunea franceză Meribel, campionul mondial de șapte ori a suferit un grav accident, lovindu-se la cap de o stâncă.

Deși purta cască, leziunile au fost critice, iar Schumacher a intrat într-o comă care a durat până în iunie 2014. Din acel moment, viața sa s-a schimbat radical.

„Am putea zbura în Dubai, să facem parașutism acolo”

În documentarul „Schumacher” lansat în 2021 pe Netflix, Corinna a povestit cum Michael a ezitat în ziua accidentului.

Cu puțin timp înainte să se întâmple, la Méribel, mi-a spus: «Zăpada nu este în stare optimă. Am putea zbura în Dubai și să facem parașutism acolo».

Corinna n-a oferit alte explicații, însă a punctat că „îmi este dor de Michael în fiecare zi. Dar nu doar mie îmi este dor de el. Copiilor, tuturor din jurul lui. Tuturor le este dor de Michael”.

„Nu l-am învinuit niciodată pe Dumnezeu pentru ce s-a întâmplat”

Corinna a adăugat: „Nu l-am învinuit niciodată pe Dumnezeu pentru ce s-a întâmplat. A fost pur și simplu un mare ghinion. Este întotdeauna îngrozitor să te întrebi: «De ce ni se întâmplă nouă asta? De ce lui Michael?» Dar apoi îți dai seama că astfel de lucruri se întâmplă și altor oameni”.

Michael Schumacher nu a mai fost văzut în public de la accidentul care i-a marcat viața. Corinna a păstrat un cerc restrâns de persoane care au acces la fostul campion, printre care se numără managerul său Sabine Kehm și câțiva prieteni apropiați din lumea Formula 1, precum Ross Brawn, Jean Todt sau Felipe Massa.

Michael Schumacher a câștigat 7 titluri mondiale între 1994 și 2004, concurând pentru Benetton și Ferrari. El și-a încheiat cariera în 2012, după o revenire de trei ani alături de echipa Mercedes.

În ciuda faptului că nu a mai apărut public de peste un deceniu, au existat zvonuri conform cărora Schumacher ar fi participat la nunta fiicei sale, Gina-Maria, în septembrie 2024. Evenimentul a avut loc la vila de lux a familiei din Mallorca, iar invitaților li s-a cerut să predea telefoanele mobile pentru a păstra discreția asupra stării fostului pilot.

