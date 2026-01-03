Însă în timpul acelui interviu pentru o revistă germană, fostul pilot de F1 părea să prevadă groaznicul accident când a anunțat că și-a finalizat testamentul. „Da, mi-am făcut testamentul pentru că sunt un om de familie. Dar nu este atât despre Formula 1, ci despre lucrurile care se pot întâmpla în viața de zi cu zi. Testamentul îi acoperă pe toți cei importanți pentru mine”, a spus atunci Schumacher. Totuși, nu se știe cum se va mai împărți averea lui, ținând cont de cheltuielile uriașe din ultimii 12 ani pentru a-l menține în viață.

La doar trei ani după acel interviu, Schumacher a suferit un grav accident de schi în Alpii francezi, în decembrie 2013, în timp ce se afla cu fiul său, Mick. În urma impactului, el a suferit o traumă severă la nivelul creierului și a fost plasat într-o comă indusă medical până în iunie 2014.

Se estimează că îngrijirea medicală a lui Schumacher costă până la 115.000 de lire sterline pe săptămână. În lipsa unor actualizări oficiale, au apărut speculații și informații contradictorii, unele surse sugerând că se afla într-o stare vegetativă, iar altele că este treaz și poate comunica.

Externat în septembrie 2014, Schumacher a continuat tratamentele la domiciliul său din apropierea Lacului Geneva, Elveția. De atunci, superstarul F1 nu a mai apărut în public, iar informațiile despre starea sa de sănătate au fost practic inexistente. Familia sa oferă foarte puține detalii, menținând o discreție strictă.

În memoria pilotului și pentru a-l susține, familia Schumacher a creat Fundația Keep Fighting, care a transmis un mesaj emoționant și l-a îndemnat pe fostul campion să continue să lupte pentru recuperare. Testamentul pe care îl făcuse încă din 2010 acoperea toate persoanele importante din viața sa.

Michael Schumacher a câștigat 7 titluri de campion al Formulei 1, două cu Benetton (1994, 1995) și cinci cu Ferrari (2000–2004). Foto: Hepta

Pe plan financiar, Schumacher a fost unul dintre cei mai bine plătiți sportivi din lume, câștigând peste 1 miliard de dolari de-a lungul carierei. În vârful carierei sale, el câștiga 82 milioane de lire sterline pe an și deținea mai multe proprietăți și supercaruri rare, inclusiv un Ferrari Enzo și un Ferrari FXX.

Familia Schumacher a continuat să investească în proprietăți și afaceri și după accidentul de la schi. Corinna Schumacher a cumpărat o vilă în Mallorca și are planuri pentru un domeniu echestrian, continuând pasiunea familiei pentru cai. În același timp, familia menține o discreție strictă asupra vieții lor private, în ciuda interesului mediatic continuu pentru starea de sănătate a fostului campion.

