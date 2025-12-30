12 ani de la accidentul care i-a schimbat viața lui Schumacher

În data de 29 decembrie 2013, Michael Schumacher, campion mondial de șapte ori în Formula 1, a suferit un accident grav în timp ce schia în stațiunea Meribel, din Alpii francezi. Incidentul a generat o undă de șoc în întreaga lume.

Schumacher a fost supus mai multor intervenții chirurgicale și a fost menținut în comă indusă, din care s-a trezit în vara anului 2014. Starea sa de sănătate rămâne un subiect privat, familia sa păstrând detalii confidențiale.

Corinna Schumacher, soţia septuplului campion mondial, a făcut de atunci sacrificii uriaşe pentru a-l ajuta. De asemenea, a refuzat să ofere orice detalii despre starea de sănătate a acestuia.

„Este foarte important pentru mine ca el să-și poată continua viața privată cât mai mult posibil”, a declarat recent soția sa într-un documentar Netflix, potrivit publicației Racing News 365.

Fiul său, Mick Schumacher, a vorbit de-a lungul carierei sale despre influența tatălui său. În același documentar, Mick a mărturisit că ar renunța la tot pentru a putea schimba gânduri cu tatăl său.

Michael Schumacher, îngrijit de un medic finlandez

Recent, un vechi prieten al germanului a făcut declarații care au reaprins discuțiile și emoțiile fanilor din întreaga lume. Richard Hopkins, fost șef de operațiuni la Red Bull și apropiat al lui Michael Schumacher în perioada activă a carierei acestuia, a vorbit deschis despre situația actuală a legendarului pilot și despre șansele ca acesta să mai apară vreodată în fața publicului.

Într-un interviu acordat presei britanice, Richard Hopkins a recunoscut că nu mai există așteptări realiste ca Michael Schumacher să fie văzut din nou în public.

„Nu am auzit nimic recent. Din câte știu, are un medic finlandez, un doctor personal. Nu cred că-l vom mai vedea pe Michael Schumacher vreodată”, a spus acesta.

Richard Hopkins a subliniat că se simte inconfortabil să discute despre starea de sănătate a fostului campion, tocmai din respect pentru dorința familiei de a păstra discreția totală.

„Sunt puțin stânjenit să vorbesc despre starea lui, pentru că familia, din motive corecte, vrea să păstreze totul secret. Pot avea o opinie, pot face un comentariu, dar nu fac parte din cercul strâns din interior”, a explicat el.

Potrivit acestuia, între cei care îl vizitează pe Michael Schumacher există un adevărat pact al tăcerii. Chiar și prietenii extrem de apropiați refuză să ofere detalii, indiferent de circumstanțe.

El a explicat că această tăcere nu este impusă, ci ține de respectul profund față de dorința familiei Schumacher: „Este acel respect al oricui merge să-l viziteze pe Michael de a nu împărtăși nimic. Așa vrea familia și cred că este corect și respectuos față de ei. Chiar dacă aș ști ceva, familia ar fi dezamăgită dacă aș spune”.

Trei bărbați au fost găsiți vinovați de șantajarea familiei Schumacher

În 2025, familia Schumacher a fost din nou în centrul atenției din cauza unui proces privind o tentativă de șantaj. Trei bărbați au fost găsiți vinovați de șantajarea familiei, amenințând că vor publica sute de imagini și înregistrări video, precum și fișe medicale private, dacă nu vor primi 15 milioane de euro.

Unul dintre vinovați a fost condamnat la trei ani de închisoare, iar fiul său a primit o pedeapsă cu suspendare de șase luni pentru complicitate la șantaj. Un fost paznic al reședinței familiei Schumacher a negat implicarea, dar a primit o pedeapsă cu suspendare de doi ani.

Familia Schumacher a făcut apel împotriva acestei sentințe. „Am făcut apel împotriva a ceea ce considerăm a fi o pedeapsă mult prea blândă pentru domnul F.”, a precizat Corinna Schumacher într-un comunicat, făcând referire la fostul agent de securitate al familiei.

„În opinia mea, el a fost creierul din spatele acestui plan. Ceea ce mă șochează cel mai mult este încălcarea masivă a încrederii. El ar trebui să primească o pedeapsă care să descurajeze potențialii imitatori”, a adăugat ea.

În ciuda acestor incidente, dorința familiei pentru intimitate este, în general, respectată, iar Michael Schumacher rămâne în inimile fanilor din întreaga lume. În onoarea sa a fost creată Fundația Keep Fighting, care continuă să sprijine cauze caritabile.

