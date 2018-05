Căpitanul echipei FC Barcelona, Andres Iniesta, aflat la ultimul său derby cu Real Madrid (2-2), duminică seara, pe Camp Nou, în cadrul etapei a 36-a a campionatului de fotbal al Spaniei, a declarat că a încercat să savureze acest meci.

“Ca întotdeauna, am încercat să savurez acest meci din primul minut. Vreau să reţin sentimentul pozitiv de a fi văzut echipa cum îşi revine după eliminare (Sergi Roberto, în min. 45+2). Am reuşit chiar să preluăm controlul şi trebuie să felicităm echipa pentru eforturile depuse, întrucât nu a fost uşor. Continuăm să visăm că nu vom pierde în acest sezon în campionat. Niciodată nu este uşor să joci cu un om mai puţin şi cu atât mai puţin în faţa lui Real Madrid, care este periculoasă. Dar echipa a făcut bine lucrurile, toţi jucătorii au crescut nivelul pentru a evita să piardă. Am putut marca astfel câştigarea titlului nostru şi asta ne face fericiţi”, a afirmat Iniesta.

“În privinţa problemei musculare, o am de la finala Cupei (21 aprilie), dar fac tot posibilul pentru a juca aceste câteva meciuri care îmi mai rămân cu Barca şi încerc să profit. Îmi mai rămân trei meciuri, sunt ultimele mele meciuri. Am spune că finalul nu vine niciodată, dar în cele din urmă vine şi încerc să profit de fiecare minut”, a adăugat Iniesta.

Pentru atacantul catalan Luis Suarez, “la derby-uri, fiecare echipă vrea să câştige şi cunoaşte consecinţele unei înfrângeri’”.

“Eu cred că am văzut un meci foarte frumos. Ne doream să câştigăm, am condus de două ori la scor, dar eliminarea lui Sergi (Roberto) ne-a făcut rău. Este complicat să joci în inferioritate în faţa unui adversar cum este Real Madrid, dar echipa a făcut o muncă spectaculoasă la nivel fizic, s-a apărat bine şi meciul egal nu este un lucru rău”, a precizat uruguayanul.

Gazdele au deschis scorul prin uruguayanul Luis Suarez (10), însă Real a egalat după numai cinci minute, prin portughezul Cristiano Ronaldo (15). Barca a rămas în 10 jucători în finalul primei reprize, după eliminarea lui Sergi Roberto (45+2), în urma unei agresiuni asupra brazilianului Marcelo, dar catalanii au reuşit să preia conducerea pe tabela de marcaj chiar şi în inferioritate numerică, graţie argentinianului Lionel Messi (52). Madrilenii au restabilit egalitatea prin galezul Gareth Bale (72) şi puteau obţine victoria dacă arbitrul ar fi acordat penalty la faza în care Marcelo a fost faultat în careu de Jordi Alba (76).

Și Zidane crede în invincibilitatea Barcelonei

FC Barcelona, care avea deja asigurat titlul de campioană a Spaniei în acest sezon, a încheiat astfel a 42-a partidă consecutivă fără înfrângere în Primera Division.

Andres Iniesta (Barcelona) a jucat duminică pe Camp Nou ultimul său derby cu Real Madrid, al 38-lea din cariera sa.

Iniesta a jucat primul său derby cu Real în 2004, sub comanda lui Frank Rijkaard, iar de atunci a disputat 38 în total, dintre care 26 în campionat, cu un palmares de 16 victorii, 10 remize şi 12 înfrângeri. Mijlocaşul spaniol a anunţat că va părăsi Barca după acest sezon, iar următoarea sa destinaţie este China.

Și Zinedine Zidane, antrenorul lui Real Madrid, crede că Barcelona are șanse să încheie sezonul fără înfrângere. “Noi am făcut un meci bun cu un rezultat nul. Nu ştiu dacă a fost meritat, dar acesta a fost rezultatul şi a fost un meci bun. Cei care au venit să vadă un meci frumos pot fi mulţumiţi. De obicei, este un meci important pentru clasamentul final (în La Liga), dar nu şi anul acesta. Trebuie să-i felicit pe barcelonezi pentru ce au reuşit. ‘În privinţa arbitrajului, a fost un pic complicat, dar nu vreau să vorbesc despre asta. S-au întâmplat multe lucruri în seara asta şi nimic nu se va schimba în final. Când noi disputăm un meci, vrem să facem totul pentru a câştiga şi este exact ce am făcut. Prima noastră repriză a fost bună, iar apoi noi ne-am precipitat un pic în 11 oameni faţă de 10 şi trebuia să avem mai multă răbdare. Dar eu cred că Barca va încheia sezonul fără să piardă”, a declarat Zidane pentru postul de radio Movistar Partidazo.