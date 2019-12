De Dan Udrea,

Ieri, România a avut 40 de minute fantastice, perioadă în care a chinuit teribil Rusia, apoi s-a prăbușit, iar lipsa experienței și a prospețimii fizice ne-a făcut să pierdem clar: 18-27.

40 de minute am ținut piept Rusiei. Ne-am bătut de la egal la egal cu această mare echipă, le-am pus în dificultate, am și condus pe tabelă. Apoi, cred că și arbitrajul a intervenit în meci. Au fost decizii pe care chiar nu le-am înțeles.

La îndemână este însă locul 4, în condițiile în care România va câștiga cu Suedia și Japonia, dar atunci suedezele trebuie să nu învingă niciuna dintre Rusia sau Muntenegru.

Pe locul 4 în grupă, România va juca pentru pozițiile 7-8 la Mondiale. Și ar fi sigură de participarea la turneele preolimpice de pe poziția de la Campionatul Mondial. Asta îi aduce multe beneficii. Va fi în urna a doua la grupele din turneul preolimpic și ar putea avea șansa să fie în grupă cu o singură echipă din Europa.

Am jucat fantastic în prima repriză, am pus Rusia în dificultate, a avut probleme mari în atac, am blocat-o pe Viahireva, ceea ce nu multe echipe reușesc. Rusia era confuză în finalul reprizei, nu reușea aproape nimic. Am fost foarte optimist la pauză, dar n-a mai fost energie și pentru partea a doua.

Tomas Ryde