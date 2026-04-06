Intervenția ar putea avea loc pe 7 aprilie

Pe parcursul zilei de luni, echipele medicale care îl îngrijesc pe Mircea Lucescu s-au întrunit cu familia acestuia și cu un cardiolog român din Franţa.

„În cursul zilei de astăzi (luni, 6 aprilie n.r.) a avut loc întrunirea echipelor medicale care îl îngrijesc pe dl Mircea Lucescu (cardiologie, ATI, chirurgie cardiacă, hematologie), împreună cu un medic cardiolog român care activează în Franţa, la solicitarea familiei. La această întâlnire a participat şi familia pacientului. Pentru moment decizia este că se va continuă tratamentul iniţiat, apreciindu-se corectitudinea acestuia”, a anunţat Spitalul Universitar de Urgenţă din Capitală.

Urmează ca starea lui Mircea Lucescu să fie reevaluată, iar marți se va lua în calcul posibilitatea unei intervenţii invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO).

„Vom reveni prin comunicate ulterioare asupra situaţiei medicale a pacientului”, precizează reprezentanţii unităţii sanitare.

Cum funcționează procedura ECMO

ECMO, prescurtarea de la Oxigenare prin Membrană Extracorporală, este o formă avansată de suport vital care preia temporar funcțiile inimii și ale plămânilor atunci când aceștia sunt mult prea slăbiți pentru a susține viața pe cont propriu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

În contextul medical actual al lui Mircea Lucescu, această intervenție este luată în calcul de medicii de la Spitalul Universitar de Urgență București pentru a permite organelor sale să se odihnească și să se recupereze după evenimentul cardiac suferit.

Tehnologia este comparabilă cu aparatele de circulație extracorporală folosite în operațiile pe cord deschis, dar poate fi utilizată pe perioade mai lungi, de la câteva zile la câteva săptămâni. Dispozitivul extrage sângele din corpul pacientului printr-un tub, îl direcționează către un oxigenator – un „plămân artificial” – care elimină dioxidul de carbon și adaugă oxigen, apoi îl pompează înapoi în sistemul circulator.

De ce este considerată o intervenție invazivă

Procedura presupune inserarea unor canule, tuburi de dimensiuni mari, direct în vasele de sânge principale, de obicei în zona femurală sau la nivelul gâtului.

ECMO necesită monitorizare permanentă într-o secție de Terapie Intensivă, deoarece implică riscuri precum sângerările, formarea cheagurilor de sânge sau infecțiile

Această tehnologie este utilizată atunci când organele proprii ale pacientului nu mai pot asigura oxigenarea sângelui sau circulația acestuia, oferindu-le timp să se vindece.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE