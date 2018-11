Edi Iordănescu dă de pământ cu Jose Mourinho: ”A făcut din Manchester United o echipă de duzină”

Antrenorul lui Manchester United, Jose Mourinho, nu este criticat doar în Anglia. "The Special One" a devenit antipatic și printre antrenorii români. Edi Iordănescu, liber de contract după scurta aventură la CFR Cluj, l-a criticat aspru pe tehnicianul portughez, care are în palmares două trofee ale Ligii Campionilor, cu FC Porto (2004) și cu Inter Milano (2010), Cupa UEFA, cu FC Porto (2003) și Cupa Europa League, cu Manchester United (2017).