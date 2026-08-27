În anul 2022, când David Popovici devenea campion mondial la 100 și 200 de metri liber, la competițiile naționale de înot luau startul 1.659 de copii sub 18 ani. De atunci, cifrele au crescut constant în fiecare an, ajungând în 2026 la 2.021 de tineri sportivi. Numărul reprezintă o creștere de aproape 22%, o performanță cu atât mai valoroasă cu cât datele actuale nu includ campionatele naționale programate în lunile noiembrie și decembrie. Analiza a fost realizată de retailerul de echipamente sportive SportGuru, pe baza datelor furnizate de Federația Română de Natație și Pentatlon Modern.

Practic, an de an din 2022 încoace, numărul copiilor care au luat parte la concursuri oficiale a crescut în fiecare an: 1.731 în 2023, 1.782 în 2024, 1.973 în 2025 și 2.021 anul acesta.

Înainte de explozia interanțională a lui Popovici, numărul copiilor din bazinele de concurs oscilase timp de un deceniu, fără să arate o direcție clară.

Județele unde înotul a apărut de la zero

Harta națională a natației arată că în 11 județe din țară numărul copiilor aflați la start în concursuri oficiale a crescut cu peste 40% în ultimii patru ani. Recordul procentual aparține județului Harghita, unde prezența a crescut de la 2 la 25 de sportivi, în timp ce Aradul și-a dublat numărul de copii.

Cea mai importantă premieră vine însă din regiunile unde înotul de competiție nu exista pe harta oficială înainte de 2022. În județele Vrancea, Călărași, Sălaj, Vâlcea și Dolj, sportul de performanță în bazin a apărut direct de la zero, prin intermediul câte unui club nou fondat în fiecare dintre aceste zone.

Bucureștiul continuă să genereze cel mai mare număr de sportivi în cifre absolute, înregistrând un plus de 107 copii față de anul 2022. Totuși, ponderea Capitalei în totalul național a scăzut de la 39% la 37%, semn că restul țării recuperează rapid terenul. În interiorul Bucureștiului, ierarhia s-a schimbat: clubul ACS Universitar USH, înființat recent, a devenit noul lider de înscrieri, cu 103 copii, iar CS Dinamo, clubul la care e legitimat David Popovici, și-a triplat numărul de tineri legitimați, ajungând la 72 de sportivi.

La capitolul performanță, județul Constanța a înregistrat cele mai spectaculoase rezultate, în afara Capitalei. Sportivii de la malul mării au adunat 152 de urcări pe podium la probele individuale în cadrul campionatelor naționale din 2026, având cel mai bun raport între medalii și numărul de copii înscriși.

Problema infrastructurii și boom-ul din comerț

Extinderea fenomenului se lovește însă de obstacolul administrării locale. Deși Compania Națională de Investiții a predat autorităților locale 57 de bazine de înot din 2011 până în prezent – dintre care 27 au fost finalizate din 2022 încoace -, o parte dintre acestea rămân închise. După recepție, primăriile nu găsesc întotdeauna resursele financiare necesare pentru operare și întreținere. În plus, tabloul național arată că 11 județe nu au avut niciun copil la startul competițiilor din 2026, principala problemă fiind lipsa cluburilor de specialitate și mai puțin infrastructura fizică.

Cu toate acestea, reperele stabilite de David Popovici pe plan internațional continuă să atragă tinerii către natație. De la titlurile mondiale de la Budapesta și recordul mondial de la Roma din 2022, până la aurul olimpic de la Paris din 2024, titlurile mondiale de la Singapore din 2025 și cele două noi titluri europene câștigate în august 2026, parcursul său a redefinit interesul românilor pentru natație.

Efectul se reflectă direct și în vânzările de echipamente de profil. Datele analizate de retailerul SportGuru, rețea prezentă pe piață cu 8 magazine fizice și o platformă online, indică o triplare a numărului de vizitatori pe secțiunea dedicată produselor pentru înot în primul semestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent.

Mărirea interesului este vizibilă pe toate categoriile de articole. Reprezentanții companiei au precizat că accesările pentru costumele de înot au crescut cu 323%, cele pentru căști au avansat cu 295%, iar căutările pentru ceasurile inteligente destinate monitorizării performanțelor în apă au înregistrat un plus de 162%.

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