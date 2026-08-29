În mijlocul dezastrului, localnicii „au vandalizat” un seif blocat pe malurile râului Trishuli în Belkhukhola, secția nr. 4 a municipalității rurale Galchhi, Dhading, și au împărțit banii între ei.

Echipa de poliție desfășurată a arestat 29 de persoane implicate în anchetă și percheziție și a recuperat de la acestea 9.268.505 rupii în numerar, peste 52.000 de euro.

Suspecții au între 18 și 49 de ani.

Poliția a primit vineri, 28 august, un raport conform căruia localnicii, împreună cu alții, au distrus mai multe seifuri bancare și au furat banii din interior. Nu este clar care este suma totală care lipsește.

Biroul de Poliție Zonal și Biroul de Poliție Districtual din Dhading au inițiat investigații suplimentare cu privire la alte posibile persoane implicate în incident.

Autoritatea Națională pentru Reducerea și Managementul Riscurilor de Dezastre (NDRRMA) a raportat că, sâmbătă, 29 august, la ora 10.00, au fost recuperate cadavrele a 626 de persoane.

Conform ultimelor date, 2.426 de persoane sunt date dispărute.

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