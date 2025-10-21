O colecție impresionantă de mașini de lux

La doar 25 de ani, Haaland are deja un garaj impresionant, plin de automobile de lux. Deși mulți visează la astfel de mașini, pentru fotbalistul care câștigă săptămânal în jur de 500.000 de franci elvețieni, achiziția unui nou bolid nu este o problemă.

Conform Blick, parte a grupului Ringier Media International, Haaland este al cincilea cel mai bine plătit fotbalist.

Cea mai recentă achiziție a sa

Lamborghini-ul Huracan Sterrato este cea mai recentă bijuterie din colecția sa. Doar 1.499 de exemplare ale acestui model există la nivel mondial, ceea ce face din el o raritate.

Cu un motor de 602 cai putere, mașina accelerează de la 0 la 100 km/h în doar 3,4 secunde și atinge o viteză maximă de 259 km/h. Producătorul descrie acest model pe site-ul oficial ca având „un spirit aventuros care fascinează din primul moment”.

Alte piese de colecție

Mercedes Benz

Haaland deține mai multe modele de Mercedes, inclusiv un Mercedes Maybach de 265.000 de franci (aproape 287.800 de euro) și un Mercedes-Benz GLE Coupé AMG 63 S4 Matic, evaluat la 137.000 de franci (aproape 148.508 euro).

Piesa de rezistență este însă un Mercedes AMG One, un „hypercar” cu o viteză maximă de peste 350 km/h, pentru care a plătit 2,8 milioane de franci. Acest model este condus și de șeful echipei de Formula 1 Mercedes, Toto Wolff.

Bugatti Tourbillon

Un alt model impresionant din garajul său este Bugatti Tourbillon, un automobil cu un design iconic al ușilor și o viteză maximă de 445 km/h.

Prețul acestui bolid este de 4,2 milioane de franci, echivalentul a aproape nouă săptămâni de muncă pentru Haaland. Conform Blick, fotbalistul a achiziționat această mașină în martie 2025.

Ferrari 812 Competizione Aperta

În mai anul trecut, Haaland a fost văzut conducând un Ferrari 812 Competizione Aperta, un model cabrio limitat, de culoare galbenă.

Acesta costă peste două milioane de franci și este echipat cu un motor V12 de 830 cai putere.

Ford Shelby Super Snake F-150

Prețul acestui model este de aproximativ 212.000 de franci (aproape 229.808 euro), iar dimensiunile sale impunătoare îl fac să pară mic chiar și pe atacantul de 1,95 metri înălțime.

Aston Martin DBX 707

Un alt vehicul din colecția sa este Aston Martin DBX 707, o ediție specială utilizată drept Safety Car în Formula 1.

Acest SUV de lux, cu un motor V8 de 707 cai putere, poate atinge o viteză maximă de 310 km/h și costă în jur de 371.000 de franci (aproape 402.000 de euro).

Rolls-Royce Cullinan

Pentru un stil mai elegant, Haaland poate alege Rolls-Royce Cullinan, un model britanic de lux, cu un preț de peste 300.000 de franci.

Mașina include dotări precum scaune din fibre de bambus, ecrane pentru divertisment și un compartiment frigorific cu pahare de șampanie.

Porsche 911 GT3

Un alt automobil din garajul său este Porsche 911 GT3, un model clasic care accelerează de la 0 la 100 km/h în 3,4 secunde și atinge o viteză maximă de 311 km/h.

Cu un preț de aproximativ 200.000 de franci (aproape 217.000 de euro) acest model este considerat unul dintre cele mai accesibile din colecția sa.

