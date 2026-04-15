Serviciul este acum disponibil în 53 de țări și teritorii din aceste regiuni. Datorită acestei extinderi, abonații din aproape 100 de piețe de pe întreg globul au acces la conținutul ESPN prin intermediul Disney+.

În Europa, această extindere vine în continuarea portofoliului tot mai bogat de conținut sportiv de top de pe Disney+. În anumite piețe din regiunea Asia-Pacific, mai precis în Japonia, Coreea, Singapore, Hong Kong și Taiwan, va fi disponibilă, într-o primă fază, o selecție de programe sportive ESPN în limba engleză.

Toți abonații din Europa vor avea acces la transmisiuni sportive exclusive

Toți abonații din Europa, Asia și Pacific vor avea astfel acces la transmisiuni sportive exclusive, emisiuni de studio și documentare. Toate acestea într-o singură aplicație, alături de filme, seriale și emisiuni preferate pentru întreaga familie.

„Sportul și transmisiunile în direct reprezintă o componentă esențială a ofertei noastre. Ne bucurăm că putem continua succesul înregistrat până acum în rândul fanilor sportului și că putem oferi abonaților din Europa și din regiunea Asia-Pacific și mai mult conținut produs de ESPN. Această lansare extinde și mai mult portofoliul nostru în creștere de drepturi sportive locale din întreaga lume”, a spus Alisa Bowen, președinta Disney+.

Oferta inițială va varia de la o țară la alta, dar se va extinde în anul următor la mii de evenimente live, incluzând un portofoliu divers de programe, precum transmisiuni sportive din SUA ale NBA (National Basketball Association) și NHL (National Hockey League), ambele începând cu sezonul 2026–2027.

Oferta include, de asemenea, sporturi universitare cu campionatele NCAA, inclusiv turneele masculine și feminine „March Madness”, sezonul obișnuit de baschet universitar, turneele de conferință și fotbalul universitar, inclusiv College Football Playoff și meciuri de tip bowl, dar și Little League World Series, Savannah Bananas și multe altele. Acest pas vine în continuarea campionatelor de baschet NCAA recent încheiate, pe care Disney+ le-a transmis în streaming în toată Europa.

„ESPN are o tradiție îndelungată în furnizarea de conținut de top, iar creșterea continuă pe Disney+ ne permite să ne extindem acoperirea și să oferim acces mai larg și conexiuni mai profunde cu fanii de pretutindeni. Această extindere reprezintă un nou pas important în angajamentul nostru față de iubitorii sportului”, a afirmat și Freddy Rolon, directorul Global Sports & Talent Office la ESPN.

Abonații vor avea acces și la colecția premiată de documentare „30 for 30” a ESPN, o vastă colecție de filme apreciate de critici, precum și la anumite emisiuni de studio, printre care ESPN FC, programul global de știri și informații despre fotbal al ESPN.

Liga Campionilor Feminină UEFA se vede pe ESPN

Aceasta vine în completarea ofertei sportive de pe Disney+, deja disponibilă în Europa, care include Liga Campionilor Feminină UEFA, LALIGA în Marea Britanie și Irlanda, precum și Copa del Rey, Liga Europa UEFA, Liga Conferinței UEFA și DFB Pokal în țările nordice.

Oferta include, de asemenea, evenimentele emblematice ale KeSPA, printre care Campionatul de e-sporturi Asia Jinju 2026 și Cupa LoL KeSPA 2026 pe piețele din regiunea APAC.

Conținutul include deja transmisiuni sportive în direct de talie mondială, emisiuni de studio și programe originale destinate fanilor din Statele Unite, America Latină, Caraibe, Australia și Noua Zeelandă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE