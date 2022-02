Modul bizar în care antrenorul l-a mobilizat pe Kell Brook, înaintea meciului de box cu Amir Khan, de la Manchester

În documentarul Sky Sports, cei doi sportivi au fost urmăriți în zilele de dinaintea luptei, iar sustinătorii lor au putut să privească viața de zi cu zi a pugiliștilor.

Acțiunea dezgustătoare a fost înregistrată după un antrenament al lui Brook. Antrenorul Dominic Ingle ținea o halbă în mână, iar boxerul și-a stors tricoul ud de transpirație în recipient. Tehnicianul spune, în fața camerei: „Pe 19 februarie, o să primești sângele și lacrimile lui Khan, poți să-mi dai, în schimb, transpirația ta”.

Inglet glumise inițial și afirmase că va scoate la licitație, pe Ebay, sudoarea lui Brook. Montat de cei aflați în sală, el a băut conținutul halbei. Chiar și boxerul părea șocat.

Pagina de Twitter a radiodifuzorului britanic a postat momentul bizar și a subliniat că ar fi mai bine „să nu încercați așa ceva acasă”.

⚠️ Don’t try this at home! ⚠️



Dominic Ingle drinks Kell Brook’s sweat after a HEAVY session ??@Boxxer | #KhanBrook pic.twitter.com/QCDlqbZkxP