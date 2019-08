”Eugen a fost la antrenamentul băieților și joi, dar nu a făcut deplasarea cu noi la Iași. Cred că din data de 20 august va începe treaba full. Rămâne antrenor, sigur.

Am discutat cu medicii care l-au avut în îngrijire care mi-au spus că ne există niciun fel de probleme din acest punct de vedere. De când am aflat asta, am suspendat orice alte trative cu alți antrenori”, a declarat președintele dinamovist Florin Prunea la Digi Sport.

Dinamo se află pe locul 11, după patru etape, cu trei puncte. Alb-roșii joacă la Iași în această seară, de la ora 21:00.

