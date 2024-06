Zece momente după prima zi de la Euro 2024. Detalii care nu se văd la TV

240614 Fans of Scotland ahead of the UEFA Euro 2024 Football Championship match between Germany and Scotland on June 14, 2024 in Munich. Photo: Mathias Bergeld / BILDBYRĹN / kod MB / MB0933 fotboll football soccer fotball fotbolls-em europamästerskap em uefa euro uefa european football championship euro 2024 tyskland germany scotland bbeng skottland publik,Image: 881751385, License: Rights-managed, Restrictions: *** World Rights Except Austria, Denmark, Finland, Norway, and Sweden *** AUTOUT DNKOUT FINOUT NOROUT SWEOUT, Model Release: no