Unul dintre puținele evenimente internaționale din Coreea de Nord, anulat fără explicații

Maratonul Internațional din Phenian, programat pentru 5 aprilie 2026, a fost anulat. Decizia a fost anunțată luni de agenția Koryo Tours, partener oficial al evenimentului, citând o declarație a autorităților nord-coreene care nu oferă nicio explicație pentru această decizie, relatează AFP.

Koryo Tours, cu sediul în Beijing, organizator exclusiv al maratonului din capitala nord-coreeană, a declarat că Federația de Atletism din Coreea de Nord a notificat agenția cu privire la anulare.

„Va anula Maratonul Internațional din Phenian din 2026 din anumite motive”, a transmis federația, fără a oferi detalii suplimentare.

Agenția de turism a calificat decizia drept „neașteptată„ și a adăugat că aceasta „a fost luată la un nivel mai înalt decât cel al organizatorilor evenimentului în sine”. „În acest moment, nu au fost furnizate alte informații”, a precizat Koryo Tours.

Ediția din 2026 a Maratonului Internațional din Coreea de Nord, a doua organizată după pandemie

Ediția din 2026 urma să fie a doua organizată după pandemie, după reluarea competiției în 2025, când peste 500 de participanți, dintre care 200 de străini din circa 40 de țări, au luat startul, conform datelor oferite de Koryo Tours.

Maratonul s-a încheiat pe stadionul Kim Il Sung, liderul fondator al regimului, a cărui zi de naștere, 15 aprilie, este marcată anual cu festivități ample în Coreea de Nord. Înainte de pandemie, ediția din 2019 a atras aproximativ 950 de participanți internaționali.

Între 2020 și 2024, competiția a fost suspendată din cauza pandemiei de COVID-19, iar reluarea sa a fost văzută ca un semn al unei posibile redeschideri a țării izolate și înarmate nuclear.

Maratonul Internațional de la Phenian a fost reluat în 2025

Coreea de Nord a reluat Maratonul Internațional de la Phenian în 2025. Evenimentul a avut loc în capitala țării și face parte din manifestările dedicate liderului fondator al țării. La competiția anterioară, Printre participanți s-au aflat și atleți din România, care au luat parte la cursa organizată pe străzile capitalei nord-coreene.

Maratonul este unul dintre puținele evenimente sportive internaționale organizate în Coreea de Nord, iar traseul trece prin mai multe zone importante din Phenian. În mod tradițional, cursa atrage participanți din mai multe țări, însă a fost suspendată o perioadă, iar reluarea ei marchează revenirea competiției în calendarul sportiv al capitalei nord-coreene.

Atletul Ștefan Gavril a povestit cum a fost experiența de la maratonul din Phenian

Atletul român Ștefan Gavril a vorbit despre experiența trăită în Coreea de Nord, după ce a participat la Maratonul Internațional de la Phenian, în 2025.

Sportivul a explicat că deplasarea în Coreea de Nord a fost una neobișnuită, deoarece participanții străini au avut un program strict și au fost însoțiți permanent de ghizi. El a povestit că accesul la anumite zone a fost limitat, iar interacțiunile cu localnicii au fost restrânse.

„Corect, e al doilea maraton pe care-l fac. Am primit invitația prin managerul meu. Ca o curiozitate, primul meu maraton a fost la vecinii din Coreea de Sud, la Seul. Acum, în Nord, au fost mai mulți sportivi din alte țări, ruși, polonezi, britanici. Ca să fii acreditat ca maraton internațional, ai nevoie să participe atleți din cel puțin 5 țări diferite”, a povestit el, anul trecut, pentru Libertatea.

În același timp, Ștefan Gavril a descris atmosfera de la maraton și modul în care publicul local i-a încurajat pe alergători de-a lungul traseului. Competiția s-a desfășurat pe străzile din Phenian și a adunat participanți din mai multe țări.

Mai multe probe excluse în dosarul în care Călin Georgescu și mercenarul Horațiu Potra sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat
Știri România 17:54
Mai multe probe excluse în dosarul în care Călin Georgescu și mercenarul Horațiu Potra sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat
Procesul sutelor de mii de tone de animale îngropate ilegal pe malul Dunării a ajuns la final: după 39 de termene de judecată faptele s-au prescris 
Știri România 17:30
Procesul sutelor de mii de tone de animale îngropate ilegal pe malul Dunării a ajuns la final: după 39 de termene de judecată faptele s-au prescris 
Motivul pentru care concertul Mishei Miller se învârte în jurul numărului 13: „Dumnezeu mă călăuzește"
Exclusiv
Stiri Mondene 18:00
Motivul pentru care concertul Mishei Miller se învârte în jurul numărului 13: „Dumnezeu mă călăuzește"
Ce face Dana Rogoz seara și noaptea, când e acasă: „Dacă nu am un eveniment sau un spectacol de teatru"
Exclusiv
Stiri Mondene 17:58
Ce face Dana Rogoz seara și noaptea, când e acasă: „Dacă nu am un eveniment sau un spectacol de teatru"
Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la MAE, după scandalul cu Irina Ponta, fata lui Victor Ponta
Politică 11:58
Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la MAE, după scandalul cu Irina Ponta, fata lui Victor Ponta
AUR rămâne sub 40% în intențiile de vot, PSD e la distanță mare. Diferență mică între locurile trei și patru - Sondaj Inscop
Politică 11:09
AUR rămâne sub 40% în intențiile de vot, PSD e la distanță mare. Diferență mică între locurile trei și patru – Sondaj Inscop
