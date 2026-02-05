Prințul Albert de Monaco (67 de ani) a participat la 5 Olimpiade în probele de bob, între 1998 și 2002.

Prințul a fost la 5 Olimpiade. Foto: Profimeda

Deși nu a câștigat ninic, Albert a explicat: „Îmi place adrenalina și visam la o medalie”. La Calgary, în 1998, a reușit cea mai bună clasare la bob 2. Important e să participi!

Am dat mâna în satul olimpic la Albertville cu Al Gore, sau, în 2002, la Salt Lake City, la Festivitatea de Deschidere, în tribuna de onoare a sportivilor a venit George Bush jr. Pe prințul Albert de Monaco l-am întâlnit la Lillehammer, în Satul Olimpic, el fiind bobeur pentru Principatul Monaco – fostul patinator Marius Negrea

Principele Albert de Monaco i-a încurajat pe boberii români la PyeongChang, în 2018

Familia Grimaldi are o legătură strânsă cu sportul: Charlène Wittstock, 48 de ani, soția lui Albert II, a fost campioană sud-africană la înot, participând la Sydney 2000.

De asemenea, bunicul matern al prințului, John Kelly, a câștigat 3 medalii de aur la canotaj în 1920 și 1924, iar unchiul său, John Kelly jr, a obținut bronzul la Melbourne, în 1956.

Regii britanici sunt mari pasionați de sporturi ecvestre. Regina Elisabeta a II-a și fiica sa, prințesa Anne, au fost figuri emblematice ale Royal Ascot. Anne a reprezentat Marea Britanie la Montreal 1976, iar fiica sa, Zara Phillips, 44 de ani, a câștigat argintul la Londra 2012.

Zara Phillips. Foto; Hepta

„Sportul este o tradiție de familie”, a transmis, întotdeauna, Palatul Buckingham.

Pentru Bourbonii Spaniei, sportul nautic este o moștenire de familie. Juan Carlos, fost rege al Spaniei, a participat la München 1972 (locul 15, Dragon class), iar soția sa, Sofia de Grecia, a fost rezervă la Roma 1960.

Fiul lor, Felipe VI, a fost portdrapelul național la Barcelona 1992 și a concurat la competițiile de yachting.

Regii Norvegiei nu sunt mai prejos. Harald V, 88 de ani, a reprezentat țara sa la trei ediții consecutive (Tokyo 1964, Mexico City 1968 și München 1972) în competiții de navigație, iar tatăl său, Olav V, a câștigat aurul în 1928, la Amsterdam.

Peste 50 de șefi de state și-au anunțat prezența pe „San Siro”, la festivitatea de deschidere principală de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Statele Unite vor fi reprezentate de vicepreședintele J.D. Vance și de secretarul de stat Marco Rubio.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE