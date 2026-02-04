Meciul de la Ovidiu, disputat în prezența a 3.819 fani, a fost unul spectaculos, cu răsturnări de scor.

Gazdele au condus cu 1-0 și 2-1, pentru ca, pe final de meci, Dinamo să dea lovitura și să câștige cu 3-2, prin golul marcat de Al. Pop (89).

Partida a fost decisă de golurie reușite de Radaslavescu (25), Larie (70-pen), respectiv Boateng (45), (75), Al. Pop (89).

În urma acestui rezultat, Dinamo a urcat, provizoriu, pe locul 2 în Superliga, cu 48 de puncte, din 25 de partide, la egalitate cu Rapid, având același golaveraj, dar cu un gol mai puțin marcat decât echipa din Giulești.

Farul rămâne cu 34 de puncte și perspectiva prezenței în play-off devine tot mai îndepărtată pentru trupa antrenată de Ianis Zicu.

Au evoluat echipele:

Farul: Buzbuchi – D. Maftei, Larie, Gustavo Marins, L. Pellegrini (46 Ţîru) – Vînă, Ramalho, Radaslavescu (76 I. Cojocaru) – N. Grigoryan (46 R. Tănasă) – Alibec (63 Vojtus 63), Işfan (80 J. Markovic). Antrenor: Ianis Zicu

Dinamo: Epassy – Ikoko (80 M. Duţu), K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Gnahore, Mărginean (60 Armstrong), C. Cîrjan – Alberto Soro (80 Cr. Mihai), Karamoko (90+3 V. Ţicu), A. Musi (80 Al. Pop). Antrenor: Zeljko Kopic

În etapa viitoare, Dinamo va întâlni Universitatea Craiova, la București, pe 9 februarie, în timp ce Rapid va juca pe propriul teren cu Petrolul Ploiești, pe 6 februarie.

Din etapa a 25-a din Superligă mai sunt de disputat două meciuri: Universitatea Craiova – Oțelul Galați (joi, 5 februarie, de la ora 18.00) și FCSB – FC Botoșani (joi, 5 februarie, de la ora 20.30).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE