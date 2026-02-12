Seară de coșmar în Bănie

Seară neagră pentru FCSB în Bănie: egalul cu Universitatea Craiova (2-2) nu a fost de ajuns pentru echipa lui Elias Charalambous, care este eliminată oficial din Cupa României.

În schimb, Universitatea Craiova își asigură locul în faza următoare, însoțită, surprinzător, de divizionara secundă Gloria Bistrița. Prezența lor în sferturi este marele eveniment al grupei, reușind să depășească echipe de prima ligă.

FCSB ar fi avut nevoie de o victorie pentru a spera la calificare, în timp ce Craiovei i-a fost suficient punctul obținut acasă.

Bucureştenii au fost nevoiţi să schimbe chiar din minutul 7, când Florin Tănase s-a accidentat, iar oltenii au reuşit să deschidă scorul două minute mai târziu, prin Adrian Rus, care a înscris cu un şut de la distanţă, deviat de Dawa.

Popescu a ratat golul calificării roş-albaştrilor

Elevii lui Charalambous au egalat în minutul 16. Vali Creţu a trimis peste toată apărarea gazdelor şi Bîrligea, din poziţie regulamentară, a egalat. Craiova a trecut pe lângă gol în minutul 32, când Matei Popa a scos incredibil lovitura de cap a lui Stevanovic, potrivit News.ro.

În partea secundă Florin Ştefan a readus în avantaj echipa gazdă, cu golul din minutul 54, însă oaspeţii au egalat prin tânărul David Popa, care a intrat în minutul 61 şi a a înscris frumos în minutul 65. Octavian Popescu a ratat golul calificării roş-albaştrilor, în minutul 77, trimiţând puţin pe lângă bară şi Universitatea Craiova – FCSB s-a terminat 2-2.

Final de drum pentru FCSB în Cupa României! Roș-albaștrii au încheiat Grupa B pe un dezamăgitor loc 4 și părăsesc competiția. În sferturile de finală merg Universitatea Craiova și Gloria Bistrița, aceasta din urmă producând marea surpriză după o victorie la limită, 1-0, împotriva celor de la UTA.