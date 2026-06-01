FC Voluntari a dominat categoric returul barajului cu Hermannstadt, de pe teren propriu, şi Babic a ratat în minutul 10, când şutul său periculos a fost respins de portarul Lazar. Goalkeeperul oaspeţilor a avut o intervenţie excelentă în minutul 20, când a scos lovitura de cap a lui Onişa, apoi apărând şi la şutul lui Crişan, potrivit News.ro.

Ilfovenii au obţinut penalti în startul reprizei secunde, când Mihai Roman a fost faultat în careul sibienilor, iar Babic a transformat, în minutul 50, aducând gazdele la conducere. Lazar a mai scos odată incredibil, la şutul lui Cvek, din minutul 58, pentru ca Guţea să ia o acţiune pe cont propriu şi să primească penalti în minutul 72.

Tot Babic a executat şi a înscris, în minutul 75, iar FC Voluntari punea al doilea gol pe tabelă. Guţea a scăpat singur în careul sibian şi a driblat portarul, dar s-a complicat şi nu a putut înscrie, în minutul 84, iar eforturile elevilor lui Dorinel Munteanu de a marca un gol au rămas fără rezultat.

Mai mult, gazdele au marcat la ultima fază, pe contraatac, prin Tolea, în minutul 90+8, iar FC Voluntari s-a impus cu 3-0 şi revine în prima ligă, cu 5-3 scor general, după două sezoane petrecute în liga secundă.

Dorinel Munteanu bifează a patra retrogradare din carieră, de această dată cu FC Hermannstadt.

FC VOLUNTARI: Chioveanu – Schieb (Nemec 86), Crişan, Onişa, Şuteu – D. Andrei (D. Toma 86), I. Gheorghe, Cvek, Guţea (Haită 90) – M. Roman II (Petculescu 90), Babic (Tolea 86). ANTRENOR: Florin Pîrvu

HERMANNSTADT: D. Lazar – L. Stancu (Afalna 79), Karo (I. Stoica 79), Chorbadzhiyski, K. Ciubotaru – S. Balaure, D. Albu (Issah 90), Zargary (Gjorgjievski 78), Neguţ – Chiţu, S. Buş. ANTRENOR: Dorinel Munteanu

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE