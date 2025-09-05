FCSB vinde abonamente pentru meciurile din grupa de Europa League. Cât costă și detalii importante pentru suporteri

FCSB va înfrunta echipele Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys, Bologna, Dinamo Zagreb, Steaua Roşie Belgrad, FC Basel şi Go Ahead Eagles în faza principală a Europa League.

Campioana României va juca acasă cu Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys şi Bologna şi în deplasare cu Dinamo Zagreb, Steaua Roşie Belgrad, FC Basel şi Go Ahead Eagles.

Prețurile pachetelor pentru meciurile de acasă sunt următoarele:

TRIBUNA 2 – INEL 3 – 300 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 2 – 400 LEI

TRIBUNA 1 – INEL 3 – 300 LEI

TRIBUNA 1 – INEL 2 – 400 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 1 – 500 LEI

VIP 3 – 800 LEI

VIP 2 – 1200 LEI

VIP 1 – 2000 LEI

Probleme la meciul cu Young Boys Berna! Se mută galeria

De asemenea, tot de vineri vor fi disponibile online bilete la Peluza 1 pentru partida cu Young Boys Berna, în condițiile în care inelul 1 al Peluzei 2 (ocupată în mod tradițional de suporterii din Peluza Nord) va fi închis, în urma deciziei Comisiei de Etică și Disciplină a UEFA.

Inelul 3 va fi ocupat de 2400 de suporteri elvețieni. Accesul suporterilor care vor achiziționa bilete în Peluza 1 se va face exclusiv pe la intrarea din Bulevardul Pierre de Coubertin.

Prețurile biletelor din peluză sunt următoarele:

PELUZA 1 – INEL 3 – 40 LEI

PELUZA 1 – INEL 2 – 50 LEI

PELUZA 1 – INEL 1 – 60 LEI

Informații utile pentru accesul spectatorilor pe Arena Națională

FCSB a făcut și următoarele precizări cu privire la accesul copiilor și persoanelor cu dizabilități pe National Arena:

Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.

Persoanele cu dizabilități sau însoțitorii acestora vor primi pachetele în format electronic, pe baza solicitărilor venite pe contact@bilete-fcsb.ro.

Eliberarea biletelor se va face pe baza ordinii cronologice a solicitărilor, începând cu emailurile trimise după 5 septembrie, ora 19:00!

Pentru a primi biletele, beneficiarii trebuie să trimită copii după C.I. a persoanei cu dizabilități și actul doveditor al dizabilității respective, precum și copie după C.I. a însoțitorului.

Persoanele cu dizabilități sunt obligate să prezinte certificatul de dizabilitate inclusiv la accesul în incinta stadionului.