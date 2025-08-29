Cuprins:
Ce echipe va înfrunta FCSB
FCSB va înfrunta echipele Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys, Bologna, Dinamo Zagreb, Steaua Roşie Belgrad, FC Basel şi Go Ahead Eagles în faza principală a Ligii Europa, potrivit tragerii la sorţi.
Campioana României va juca acasă cu Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys şi Bologna şi în deplasare cu Dinamo Zagreb, Steaua Roşie Belgrad, FC Basel şi Go Ahead Eagles.
Echipa PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, va evolua acasă cu Betis, Maccabi Tel-Aviv, Young Boys şi Brann şi în deplasare cu Lille, Lyon, Ludogoreţ şi Celta.
Echipa lui Ionuţ Radu, Celta Vigo, va juca pe teren propriu cu Lille, PAOK, Nice şi Bologna şi în deplasare cu GNK Dinamo, Steaua Roşie, Ludogoreţ şi Stuttgart.
Perioadele în care se vor disputa meciurile din Liga Europa din acest sezon
Faza Ligii
Etapa 1: 24 şi 25 septembrie 2025
Etapa 2: 2 octombrie 2025
Etapa 3: 23 octombrie 2025
Etapa 4: 6 noiembrie 2025
Etapa 5: 27 noiembrie 2025
Etapa a 6-a: 11 decembrie 2025
Etapa a 7-a: 22 ianuarie 2026
Etapa a 8-a: 29 ianuarie 2026
Faza eliminatorie
Play-off-ul fazei eliminatorii: 19 şi 26 februarie 2026
Optimi de finală: 12 şi 19 martie 2026
Sferturi de finală: 9 şi 16 aprilie 2026
Semifinale: 30 aprilie şi 7 mai 2026
Finala: 20 mai 2026 (Istanbul)
FCSB a învins-o pe teren propriu pe Aberdeen joi, 28 august, în returul play-off-ului Europa League, cu 3-0. În turul din Scoția, meciul s-a terminat 2-2, astfel că formația patronată de Gigi Becali s-a calificat pentru al doilea sezon consecutiv în grupa principală a competiției.
