Campioana României a dominat autoritar prima repriză, ratând patru mari ocazii, prin Tănase, Cisotti, Miculescu și Crețu (bară).

Totuși, la cabine a intrat în avantaj, după ce Thiam (42) a fost atent la respingerea portarului advers și a trims balonul în plasă.

În partea secundă, „bombardamentul” la poarta oaspeților a continuat, însă portarul Anestis a scos tot. Mai mult, Mailat (58) putea restabili egalitatea pe tabelă, dar mingea trimisă, din poziție ideală, a trecut pe lângă bara porții lui Matei Popa.

A făcut-o 14 minute mai târziu Kovtalyuk (72), care, abia intrat, i-a luat ia fața lui Baba Alhassan și a reluat în poartă.

Bucuria oaspeților a durat doar trei minute, Olaru (75) reușind să înscrie din șase metri. A fost golul victoriei, un succes la limită care, însă, apropie FCSB de primele 6 locuri din clasament.

Au evoluat echipele:

FCSB: Matei Popa – V. Creţu, Andre Duarte, Graovac (46 Baba Alhassan), Radunovic (90+4 Pantea) – Lixandru, Fl. Tănase – Miculescu, Olaru (90+1 Oct. Popescu), Cisotti (68 Bîrligea) – Mamadou Thiam (68 Joao Paulo). Antrenor: Elias Charalambous

FC Botoșani: Anestis – M. Pavlovic (80 Friday Adams), G. Miron, Pape Diaw, R. Creţ – M. Bordeianu (67 Papa), Charles Petro – Mitrov (67 Kovtalyuk), Aldair Ferreira (46 Ongenda), Mailat (86 Bodişteanu) – Enzo Lopez. Antrenor: Leo Grozavu

După 25 de etape, FCSB a acumulat 37 de puncte, la două distanță de ultimul loc de play-off, în timp ce FC Botoșani rămâne cu 39 de puncte, pe poziția a 6-a.

În următoarea etapă, FCSB va întâlni Oțelul, la Galați, într-un meci programat pe 8 februarie, de la ora 20.00, în timp ce FC Botoșani va juca în aceeași zi, „acasă”, cu Metaloglobus, de la ora 17.00.

