Ajuns la capătul răbdării, Săndel Malaxa, un oier cunoscut din comuna Fârțănești, județul Galați, pune punct unei cariere de o viață. Acesta a decis să închidă ferma de oi, învins de greutățile tot mai mari din agricultură, relatează Revista Ferma.

Tradiția oieritului în familia Malaxa se oprește aici. Sub presiunea cheltuielilor de neatins și a lipsei de personal, fermierul gălățean a decis să renunțe la tot. „Nu mai pot!”, spune el, indicând prețul motorinei – care a urcat de la 3,5 lei la aproape 10 lei – ca fiind unul dintre factorii care i-au pus la pământ afacerea.

Pe lângă prăbușirea prețului la grâu, care a ajuns la doar 70 de bani/kg, oierul se plânge și de scumpirea îngrășămintelor. Acesta arată că prețul azotului a sărit de la 2.300 de lei la peste 3.000 de lei pe tonă, făcând activitatea agricolă complet neprofitabilă.

„Nu mai pot! Nu am cu cine să fac treabă. Îmi trebuie măcar un om, dar nu găsesc. De doi ani mă chinui singur. Totu-i scump, indiferent ce scazi din costuri, ieși pe minus. S-a scumpit și aerul. De 20 de ani mergem tot în hău și nu s-a schimbat nimic. Decât să muncesc degeaba, mai bine stau degeaba Strămoșii mei se întorc în mormânt…”, a povestit fermierul.

Nici măcar faptul că deține exemplare de elită, din rasa certificată Merinos de Palas, nu l-a putut convinge pe Săndel Malaxa să continue; acesta se declară învins de blocajele actuale din agricultură.

Restrângerea activității este drastică: de la o suprafață de 350 de hectare, oierul din Galați a ajuns să mai administreze doar 70.

Din această suprafață, mare parte este teren în arendă (50 ha), în timp ce proprietatea sa se rezumă la 10 hectare, plus alte 10 hectare de pășune. Situația este agravată de blocajele financiare cauzate de neplata subvențiilor la timp și de presiunea constantă a controalelor birocratice.

