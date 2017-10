Finul lui Ovidiu Herea se bate în gala de kickboxing Colosseum Tournament. 16 octombrie, mare gală de kickboxing, în Capitală. Giuleștina merge la Colosseum.



Mai multe facțiuni din galeria Rapidului vor fi prezente luni – 16 octombrie, în Polivalenta bucureșteană, la gala de kickboxing Colosseum Tournament. Suporterii rapidiști vor veni să-l susțină pe kickboxerul Răzvan Mustață, la rândul sau înflăcărat fan al Rapidului. Mustață va lupta în meciul 3 al galei, la categoria 65 kg, contra lui Petrică Purcaru din Năvodari.

În vârstă de 35 de ani, Mustață suferă pentru Rapid din fragedă pruncie. “Rapidul e patimă grea. Mulți ani am mers prin deplasări după echipă. În jurul meu au gravitat mereu numeroși rapidiști. Am rude care au jucat la Rapid, prieteni de familie care râd și plâng, mor și învie pentru Rapid. Unul dintre băieții mei este botezat de fostul nostru jucător Ovidiu Herea. În ultimii ani, am fost mai rar la meciuri căci m-am axat serios pe pregătirea sportivă, dar sâmbătă chiar nu pot lipsi din Giulești. Mi-am luat deja bilet și am să fiu acolo alături de fiul meu și o să strigăm la unison cu alte mii de rapidiști salutul nostru din vechea Troie «Ahoe»”, spune, înflăcărat, Razvan Mustață, care are, totuși, o frustrare.

“Îmi pare rău că nu am făcut niciodată sport la Rapid. Eu stau în Berceni și, mai ales în perioada copilăriei, era complicat să ajung din Berceni în Giulești. Am fost practicant de lupte libere, iar acum fac arte marțiale mixte și kickboxing dar, din păcate, niciodată nu am fost legitimat la Rapid. Ar fi fost ceva deosebit pentru mie”, spune cel al cărui nume de ring este ”Supraviețuitorul”.

“Am trecut prin multe în viață și de fiecare dată am reușit să ies la liman, de aceea mi-am ales acest nume de ring”, povestește Mustață. Derby-ul ligii a 4-a dintre vișinii și echipa armatei stârnește un interes deosebit. Până la această oră s-au epuizat 80% dintre biletele puse în vânzare. Organizatorii contează pe o asistență de 15.000 de spectatori, ceea ce înseamnă că meciul va fi sold out. Asemănător stau lucrurile și în ceea ce priveste evenimentul de kickboxing Colosseum Tournament, în care va lupta Răzvan Mustață.

Până în momentul de față, s-au epuizat peste 3000 de bilete. Evenimentul, organizat de promotorul ploieștean Gabriel Georgescu, se va consuma în Sala Polivalentă din București, luni 16 octombrie de la ora 20.00 și va fi transmis în direct de Digi Sport. Gala este alcătuită din 15 meciuri iar capul de afiș este disputa dintre Bogdan Stoica și turcul Mehmet Karakus.