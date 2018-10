În partida de joi, toate golurile au fost înscrise în repriza secundă: Mureșan (44), Karamian (49), Balica (62) / Baciu (75).

Echipele

România: 1. Mărgărit-cpt. – 2. Oargă (13. Dragomir, 64), 3. Roșu (15. Popa, 64), 4. Pașcalău (14. Petruț, 64), 5. Joițoiu – 8. I. Grigore (17. Plumbuitu, 50), 6. Balica, 10. Bujor (19. Mitrache, 50) – 7. Anton (20. Gânțe, 50), 11. Karamian, 9. Mureșan (18. Cercel, 64). Antrenori: Iulian Cojocaru, Mihai Ianovschi, Răzvan Rotaru

Rezervă: 23. Dincă

Moldova: 1. Dumenco (12. Sârghii, 80) – 2. Lițcan, 3. Baturin, 5. Axente, 4. Covalischil (18. Baciu, 73) – 6. Gău, 8. Iachimov (15. Nogai, 48) (14. Bălan, 73), 10. Lupan-cpt. (13. Bejan, 80) – 7. Mînăscurtă (17. Prodan, 74), 9. Voitco (16. Luchița, 59), 11. Dumbrava. Antrenor: Vitalie Mardari.

În primul joc, marcatorii au fost: Mitrache (3-pen.), Gânțe (9, 21, 59), Burnete (28), Rusu (38-pen.) / Lupan (44), Bălan (57).

Lotul pentru această acțiune i-a inclus pe următorii jucători:

Portari: David Dincă (FC Viitorul), Valentin Mărgărit (Fotbal Club Rapid)

Fundași: Kevin Ciubotaru (SC Team Wiener Linien), Bogdan Dragomir (Metaloglobus), Adrian Grigore (Deportivo Alaves), Rareș Joițoiu (FCSB), David Maftei (FC Viitorul), Traian Oargă (Universitatea Cluj), Răzvan Pașcalău (Universitatea Cluj), David Petruț (FCSB), Gabriel Plumbuitu (Daco-Getica București), Andrei Popa (U Craiova 1948 CS), Robert Răducioiu (FC Viitorul), David Roșu (ACS Poli Timișoara)

Mijlocași: Alex Anton (CSM Ceahlăul), Alexandru Balica (FCSB), Denis Bujor (FC Viitorul), Marius Cercel (U Craiova 1948 CS), Iustin Grigore (FC Lambersat), Alexandru Mitrache (FCSB), Roberto Neagu (Prosport București), Eduard Rusu (Prosport București), Cătălin Vulturar (UTA Arad)

Atacanți: Rareș Burnete (FC Viitorul), Patrick Gânțe (CSM Oradea), Surik Karamian (Concordia Chiajna), George Mureșan (Viitorul Cluj)

Reprezentativa Under 15 a României s-a format în urma unui an de selecții, în cadrul Turneului Speranțelor 2017-2018, a trialurilor interne și a celor externe. În perioada 17-22 septembrie, toți jucătorii din lotul lărgit s-au reunit la Centrul Național de Fotbal Buftea pentru un cantonament în care s-au pregătit sub stricta supraveghere a unor experți UEFA.

Surik Karamian, fiul cel mare al fostului fotbalist armean Arman Karamian, este tricolor. 'România trebuie să aibă grijă să nu-l piardă' | VIDEO