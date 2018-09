Flavius Stoican, copilot de raliuri pentru Simone Tempestini! | FOTO

Pasionat de motorsport, Stoican a trăit o experiență plină de adrenalină alături chiar de campionul național de raliuri Simone Tempestini. Cei doi au mers cu 200 kilometri/oră pe macadam la antrenamentele oficiale!

„Înainte de a mă urca în mașină am avut emoții, dar apoi am văzut ce poate și am fost relaxat. Se vede că nu e degeaba campion mondial. E prima experiență într-o mașină de cursă, ceva unic pentru mine și foarte spectaculos! Aș face o întrecere cu mașinile cu ceilalți antrenori din Liga1, mai ales dacă l-aș avea pe Simone copilot”, a glumit Flavius Stoican după cursa nebună alături de campionul mondial de juniori din 2016.

„Am povestit mai mult despre sporturile noastre. Ne-am simțit bine și chiar am scos un timp bun împreună. I-am arătat ce se întâmplă într-o mașină de curse. Aș accepta cu plăcere să merg la un antrenament de fotbal, chiar eram fan AC Milan în copilărie și încă mai joc ocazional cu prietenii”

Stoican i-a purtat noroc lui Tempestini. Acesta s-a impus ulterior la Raliul Iașiului și și-a adjudecat astfel al treilea titlu din carieră. La doar 24 ani, pilotul clujean de la Napoca Rally Academy devine astfel cel mai titrat pilot în activitate după Titi Aur (8 titluri).

Stoican și Tempestini vor reveni fiecare la job-ul lui în weekend. Primul are meci duminică în deplasare cu Voluntari, în timp ce noul campion de raliuri al României participă în aceste zile la etapa de Campionat Mondial WRC din Turcia.

