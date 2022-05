Florin Lovin, despre viitorul fotbalului românesc: „Nu merităm absolut nimic! Nu oferim nimic, atunci de ce să primim?”

Florin Lovin a jucat în România la FCM Bacău, FCSB, Oţelul Galaţi, Chiajna și Astra. A prins și mirajul de peste hotare când a evoluat în Germania la 1860 München, cu Kerkyra în Grecia, cu Kapfenberger și Mattersburg, în Austria. A ieșit de trei ori campion al României, de două ori cu FCSB (2005, 2006) și o dată cu Astra (2016).

Acum e implicat în afaceri cu echipament sportiv, fiind manager general pe România al unei companii internaționale.

„Mi-am deschis primul magazin on-line de vânzare a ghetelor de fotbal. Era singurul pe piață în acel moment. S-a dezvoltat foarte frumos, iar anul trecut l-am vândut unei firme mult mai mari. Lucrurile începuseră să mă depășească din punct de vedere logistic. El ca și cotă de piață a crescut foarte mult, dar în momentul în care am vândut a intrat și implicarea mea după tranzacție”, povestește Lovin la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO.

„La Bacău am o viață mai simplă, dar mai frumoasă”

Chiar dacă are multe întâlniri de afaceri în București, Florin a preferat să rămână la Bacău: „Și nu-mi pare rău. Am trei copii, toată viața și copilăria lor am fost plecat de-acasă. După finalul carierei mi-am dorit să le acord timp și lor. Mutatul la București însemna să continue lipsa activităților cu copiii mei. Atunci am zis să stau la Bacău, să am o viață mai simplă, dar mai frumoasă”.

Acum nu mai are nicio implicare cu fotbalul românesc, dar e atent la tot ce se întâmplă, iar situația fotbalului din Bacău îl întristează cel mai mult.

Recomandări Corespondență de la Cannes. Radu Jude a lansat la apă „Potemkiniștii”, un eseu sarcastic cu trimiteri spre Putin și dificila istorie româno-rusă

„Suntem singurul municipiu din România care nu are teren omologat nici pentru Liga a 3-a! Cine vrea să facă fotbal trebuie să se ducă în niște sate. Stadionul din Bacău este tot acolo, în centru, într-o paragină totală! După ce m-am lăsat de fotbal am vrut să pun umărul la relansarea fotbalului din Bacău. La revigorare”, spune Florin.

Florin Lovin (dreapta) într-un meci cu Dinamo | FOTO: Gazeta Sporturilor

„Din păcate, nimeni nu se mai bagă în fotbal pentru că este o mizerie!”

Acesta a dezvăluit în cadrul emisiunii și-o întâlnire pe care a avut-o cu politicienii din zonă, dar degeaba.

„M-am întâlnit cu președintele Consiliului Județean, domnul Dragoș Benea, care era din PSD. Atunci era PSD pe linie! Și i-am zis să facem ceva când se poate face, că toți sunt de la același partid. Am primit un răspuns franc: «Florin, în următorii ani nu se va face nimic pe plan sportiv, avem alte priorității». Dacă nu s-a făcut atunci, acum este mult mai greu, când este instabilitatea asta politică”, a povestit fostul mijlocaș.

Cum a reacționat după? „Îmi era foarte ciudă. Am învățat atât de multe lucruri și am un bagaj de cunoștințe pe partea de organizare, pe partea de business. Dacă le-aș putea integra împreună cu un investitor, ar fi un succes, însă nu găsesc fondurile necesare. Din păcate, nimeni nu se mai bagă în fotbal pentru că este o mizerie!”, a mai spus acesta.

Sunt foarte sceptic în privința naționalei. Nu avem de ce să sperăm la mai mult, nu merităm să sperăm la mai mult. Doar din punctul de vedere al suporterilor, care vor să vadă naționala la un turneu final. Dar la ce se întâmplă și cum se dezvoltă fotbalul și societatea românească, nu merităm absolut nimic! Nu oferim nimic, atunci de ce să primim? Florin Lovin, fost mijlocaș:

Programul naționalei în Liga Națiunilor

4 iunie: Muntenegru – România, ora 21:45 (PrimaTV)

7 iunie: Bosnia-Herțegovina – România, ora 21:45 (Antena 1)

11 iunie: România – Finlanda, ora 21:45 (Antena 1)

14 iunie: România- Muntenegru, ora 21:45 (PrimaTV)

23 septembrie: Finlanda – România, ora 21:45 (Antena 1)

26 septembrie: România – Bosnia-Herțegovina, ora 21:45 (PrimaTV)

GSP.RO „Să o întrebe pe soția dânsului cine sunt”. Dan Șucu, înțepat de un important om de afaceri din România

Playtech.ro WOW! Câți bani a câștigat Marian Drăgulescu la Survivor 2022. Suma îi va ului pe oameni

Observatornews.ro Misterul unei dispariții rezolvat cu o crimă: Beata, o tânără de 30 de ani, găsită moartă pe un câmp în Bihor. Un fost profesor universitar, principalul suspect

HOROSCOP Horoscop 26 mai 2022. Capricornii sunt în plină revoluție în familie, pornită de ei și continuată de alții sau invers

Știrileprotv.ro Ce au făcut două turiste în Grecia după ce le-a venit nota de plată 600 de euro pentru o gustare și două cocktail-uri

Orangesport.ro ŞOC în Capitală! Marea vedetă a murit după ce a căzut misterios de la balcon: primele informaţii

PUBLICITATE Ce s-a aflat despre abonamentele medicale, analizând 1 din 3 abonați