Boala care l-a răpus

Florin Marin suferea de demență în stadiu avansat, starea sa de sănătate deteriorându-se rapid în ultimele luni. Fostul fundaș central, cunoscut pentru statura sa impresionantă de 1,97 metri, ajunsese să cântărească doar 40 de kilograme.

Cariera de antrenor

În 2017, Florin Marin a avut ultimul său mandat ca antrenor, la CS Mioveni. Anterior, a pregătit numeroase echipe din România, inclusiv Farul, Ceahlăul, FC Național, Rocar, Universitatea Craiova, Dinamo, Astra, Petrolul, Jiul Petroșani, Oțelul, Poli Timișoara și FC Voluntari.

La Universitatea Craiova, a avut două mandate scurte ca antrenor principal, în 2000 și 2001-2002. De asemenea, a antrenat Dinamo de două ori, prima dată în 2002 și apoi în 2006, la insistențele lui Gigi Nețoiu.

În urmă cu doi ani, Florin Marin a fost invitatul lui Ioanițoaia în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” și a povestit un episod antologic:

Reacții la decesul lui Florin Marin

Marcel Răducanu, fostul coechipier de la Steaua, a oferit o reacție scurtă: «Sunt șocat, mi-e greu sa spun ceva». Federația Română de Fotbal a emis un comunicat în care deplânge pierderea lui Florin Marin, descriind-o ca fiind «uriașă pentru comunitatea fotbalistică din țara noastră».

Cariera de jucător

Născut pe 19 mai 1953 în București, Florin Marin a evoluat ca fundaș central pentru echipe precum Rapid București, Steaua București, FC Argeș, Gloria Buzău și Inter Sibiu. În prima ligă, a acumulat peste 280 de meciuri și a fost component al echipei naționale U21.

În calitate de antrenor, Florin Marin a condus numeroase cluburi din Liga 1 și Liga 2, a fost antrenor principal la Echipa Națională Under 21 și antrenor secund la prima reprezentativă. Conform gsp, în urmă cu doi ani, Florin Marin a fost invitat în emisiunea «Prietenii lui Ovidiu», unde a împărtășit amintiri din cariera sa.

Decesul lui Florin Marin reprezintă o pierdere semnificativă pentru fotbalul românesc, lăsând în urmă o carieră impresionantă atât ca jucător, cât și ca antrenor.