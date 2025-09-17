Câțiva dintre foștii săi colegi de la Steaua l-au vizitat recent la spital și au fost profund impresionați de situația în care l-au găsit, mai ales că Florin Marin i-a recunoscut cu mare dificultate.

Acesta este internat în secția ATI, iar medicii sunt rezervați în ceea ce privește șansele sale de supraviețuire.

Ca jucător, și-a început cariera la Rapid, dar a cunoscut cele mai mari succese la Steaua, unde a câștigat titlul de campion al României și a evoluat timp de 8 ani. A mai îmbrăcat tricoul echipelor FC Argeș, Gloria Buzău și Inter Sibiu.

După retragere, a devenit antrenor secund la Rapid, Steaua, Universitatea Craiova și echipa națională a României.

În calitate de principal, a condus numeroase formații din fotbalul românesc: Farul, Ceahlăul, FC Național, Rocar, Universitatea Craiova, Dinamo, Astra, Petrolul, Jiul Petroșani, CS Mioveni, Oțelul, Poli Timișoara și FC Voluntari.

Din 2017 a stat departe de banca tehnică, revenind abia la începutul acestui an ca antrenor interimar la Voluntari, după plecarea lui Ovidiu Burcă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE