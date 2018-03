Florin Răducioiu i-a răspuns lui Răzvan Burleanu: ”Nu e o ruşine să fii şomer. O rușine e să arunci cu noroi”

Florin Răducioiu i-a răspuns lui Răzvan Burleanu, care a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că foştii mari fotbalişti, care au fost prezenţi la lansarea candidaturii lui Ionuţ Lupescu la preşedinţia FRF, îl susţin pe acesta pentru a obţine locuri de muncă.

„Răspunsul meu pentru Răzvan Burleanu!

Răzvan, îţi transmit că nu sunt şomer, am chiar două joburi şi o viaţă frumoasă. Nu e însă o ruşine să fii şomer. E doar greu. Nu folosi asta ca o jignire. Sunt atâtea mii de oameni în Romania care nu-şi pot găsi de muncă şi sunt amărâţi. Nu toţi au avut şansa să fie angajaţi de tineri la stat, la politicieni. Nu trebuie blamaţi.

O ruşine este să profiţi de funcţia pe care o ai să arunci cu noroi în oameni care au făcut ceva pentru ţara asta. Poate şi tu te-ai bucurat la golurile mele. Aveai 10 ani şi sper că pe atunci iubeai fotbaliştii români care jucau pentru România. Eu nu sunt aşa iscusit ca tine la vorbe, dar vreau să-ţi zic că nu e frumos ce faci.

Tu ai vrut să ne jigneşti pe noi, cei care am făcut fotbal. Am jucat mai bine sau mai prost, dar tot timpul din suflet. Generaţia care a bucurat milioane de români nu merită să fie jignită. Cu atât mai mult de către preşedintele Federaţiei de Fotbal, a cărei emblemă am purtat-o pe tricoul tricolor”, a spus Florin Răducioiu pentru ProSport.



Întrebat, miercuri, ce părere are despre faptul că toţi foştii mari fotbalişti îl susţin pe Ionuţ Lupescu în alegerile programate la 18 aprilie, Burleanu a răspuns: „Domnul Cămătaru e un fotbalist mare? Domnul Geolgău, domnii Belodedici, Vlădoiu, Mutu sau Contra sunt? Noi am spus că FRF este a tuturor generaţiilor care au jucat fotbal. Fotbalul în România nu a început cu o generaţie şi nici nu s-a terminat cu o anumită generaţie. Trebuie să integrăm toate generaţiile în fotbalul românesc. Am văzut anumite persoane care sunt susţinători vehemenţi (n.r. – ai lui Ionuţ Lupescu), dar aceste persoane sunt fără angajamente, fără contracte de muncă. Vorbim de domnul Ganea, de domnul Prunea, de domnul Kassai, de domnul Răducioiu… nu ştiu cum se face, dar atunci când apar alegeri la nivel de federaţie imediat se coagulează un grup de persoane lipsite de locuri de muncă şi încearcă să clameze diferite obiective înalte de salvare a fotbalului românesc”.

Răzvan Burleanu l-a pus pe Christoph Daum selecționer deși germanul era șomer de doi ani.

Alegerile sunt miercuri, 18 aprilie, ora 11:00 Adunarea Generală de alegeri a Federaţiei Române de Fotbal a fost convocată de Comitetul Executiv pentru data de 18 aprilie 2018, ora 11,00. Două sute cincizeci şi şapte de membri afiliaţi au drept de vot la alegerile pentru şefia FRF din 18 aprilie. Conform Statului FRF, termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este cu 15 zile înainte de data alegerilor. 257 de membri afiliaţi au drept de vot

Sunt patru candidați

Până în prezent şi-au anunţat intenţia de a candida actualul preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, şi foştii fotbalişti Ionuţ Lupescu, Marcel Puşcaş şi Sorin Răducanu.

Răzvan Burleanu conduce Federaţia Română de Fotbal din 5 martie 2014, atunci când a câştigat alegerile pentru preşedinţie în dauna celorlalţi trei candidaţi: Vasile Avram, Gheorghe Chivorchian şi Sorin Răducanu.

