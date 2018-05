A fost fondată prima academie de MTB din România. Toate detaliile

Încetul cu încetul, fostul ciclist de performanţă vrea să creeze o pepinieră de sportivi care să ajungă la mari echipe din ţară şi străinătate şi, de ce nu, la Olimpiadă, pe urmele lui Ovidiu Tudor Oprea, cel care ocupa locul 37 la JO Atena 2004.

Istoria primei academii de MTB din România

“Fiind o ramură nouă la noi în ţară, nu aveam o astfel de şcoală şi am zis că este util pentru societatea noastră să avem aşa ceva. Apoi, în România, este mai uşor să atingem performanţa în mountain bike decât la şosea, unde trebuie să ai o echipă puternică şi buget mare. La MTB este ceva mai simplu”, explică fostul mare ciclist de la Dinamo cum i-a încolţit ideea înfiinţării Academiei de MTB care îi poartă numele. “Este o mare provocare din viaţa mea. Voi încerca să transmit mai departe cunoştintele mele despre ciclism şi voi încerca să formez tinerii sportivi pentru a-i putea propulsa în prim-planul ciclismului de performanţă. De asemenea, voi împărtaşi cunoştinţele mele celor care vor dori să afle tainele fascinantului sport cu pedale”, dezvăluie Răzvan Jugănaru. Cum succesul vine de cele mai multe ori atunci când utilul se îmbină perfect cu plăcutul, ex-dinamovistul spune că scopul celor care se înscriu la Academia sa este în primul rând acela de a face mişcare pentru sănătate, dar “îmi doresc ca o parte dintre copii, cei mai buni, să facă performanţă, să fie preluaţi de echipele mari de afară sau poate de cele care vor deveni din ce în ce mai puternice de la noi”. Roadele muncii lui şi a colaboratorilor săi au început deja să apară. “Edi, cel mai vechi copil al nostru, a venit pe locul 5 la Cupa Germaniei dedicată categoriei lui, competiţie programată înainte de Cupa Mondială de profil. Remarcabil este că a reuşit acest loc, deşi a plecat din ultimul rând, adică poziţiile 50-60!.

Palmares de invidiat ca sportiv, planuri mari ca antrenor

Absolvent al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport şi al Şcolii de Antrenori din cadrul MTS, specializarea ciclism, musceleanul de 32 de ani are în palmares, ca sportiv, 14 titluri de campion naţional la MTB Cross Country, MTB Maraton, Ciclocross şi Velodrom (in probele de semifond, contratimp echipe, viteză echipe), un total de peste 100 de podiumuri, dar si titlul de “maestru al sportului. Ce înseamnă aceste performanţe traduse în muncă pentru Răzvan Jugănaru? Peste 170.000 km pe bicicletă, dintre care aproximativ 40.000 km în concursuri (MTB, şosea, ciclocros şi velodrom), în cei 10 ani de ciclism la cel mai înalt nivel. Ca tehnician, are o experienţă de peste 3 ani ca antrenor al echipei Dinamo BikeXpert Racing Team, dar a fost, timp de un an, şi antrenor federal la FR Ciclism. În noua lui carieră, gandul îi izboară departe, ca cei mai buni elevi ai săi să bată la porţile marii performanţe şi să ajungă la Olimpiada de mountain bike.

Făcut pentru ciclism, dar şi pentru antrenorat

A probat cu brio calităţile sale de sportiv în sutele de concursuri naţionale şi internaţionale, însă acum dă dovadă şi de reale aptitudini de dascăl. “Trebuie să învăţăm să ne ţinem echilibrul!”, le spune Răzvan picilor care sunt ochi şi urechi la el, în timp ce arănjează cu grijă casca unuia dintre copii şi îi atenţionează căt de important este şi echipamentul de protecţie în acest sport. Un băieţel strigă: “victorieeee!!!”, bucuros că a reuşit să facă o coborâre, pe una dintre potecile de antrenament, exact aşa cum l-a învăţat “domn profesor”. “Avem antrenamente de două ori pe săptămână pentru grupa mică, de începători, la fel şi la grupa mare, iar din când în când mergem şi la concursuri, avem un stand de echipă, organizăm ieşiri, dar şi scurte cantonamente”, precizează Răzvan Jugănaru, care adaugă: “MTB-ul a luat amploare în România, în ultima perioadă. Avem concursuri de masă de peste 1.000 de participanţi, dar avem şi competiţii UCI care atrag concurenţi de renume la noi în ţară”.

Tarife şi înscrieri la MTB Academy by Răzvan Jugănaru

“Trebuie doar să ştie să meargă pe bicicletă!”, spune Răzvan referitor la condiţiile încrierii copiilor la academia sa. În privinţa tarifelor, acestea sunt de 50 lei/ şedinţă de antrenament sau 300 lei/ lună (8 sedinţe) – pentru copii. Pentru amatori – adulţi, preţurile variază între 100 şi 1.320 lei, în funcţie de numărul de şedinţe, locaţia de pregătire şi specificul de antrenament şi/sau opţiunea de antrenor personal. Sunt organizate şi cantonamente la munte (Câmpulung Muscel), iar tariful este de 400 lei / persoană (incluse 2 nopţi cazare).

Citiți și Pasionații de MTB au luat cu asalt, pe 5 mai, traseele din Pădurea Cernica-Pantelimon / GALERIE FOTO