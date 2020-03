De Mihai Toma,

Fotbalistul a donat bani și materiale medicale pentru Spitalul de Neuropsihiarie din Craiova.

”Am venit de șapte zile acasă, asta e un lucru bun pentru mine, fiindcă sunt alături de cei dragi. În același timp, am văzut și această teroare a coronavirusului și nu am putut rămâne nepăsător, așa că am decis să ajut și eu cum pot. De la naționala Germaniei, la Gigi Becali, Cristi Borcea ori Cosmin Olăroiu, toți donează pentru spitale. Dau și eu bani, măști și mănuși pentru a sprijini activitatea doctorilor de aici”, a explicat Firțulescu.

”Mulțumim oamenilor din sport, din fotbal în special, că s-au gândit la cadrele medicale aflate în prima linie în această perioadă de criză”, a declarat Gabriela Glăvan, șeful clinicii de Psihiatrie a unității medicale.

Oamenii care vor să ajute Spitalul de Neuropsihiatrie din Craiova o pot face cu donații în următoarele conturi:

SPITALUL CLINIC NEUROPSIHIATRIE CIF 12688940.

RO34TREZ29121F335000XXXX TREZORERIA CRAIOVA

RO68BTRL01701202471863XX BANCA TRANSILVANIA

A pierdut Superliga Indiei pe 14 martie

Fost internațional de tineret, mijlocașul care a mai trecut pe ASA Tg. Mureș, U Cluj, UTA, Dinamo sau Pandurii evoluează de anul trecut la Chennaiyin, unde este coleg cu un alt român Lucian Goian. Pe 14 martie, într-un meci disputat fără spectatori, echipa celor doi românia pierdut trofeul Superligii Indiei, 1-3 cu Kolkata.

??????? ???????!@ATKFC are the #HeroISL 2019-20 CHAMPIONS ?#HeroISLFinal #LetsFootball #TrueLove pic.twitter.com/GfYxm1Vyzu — Indian Super League (@IndSuperLeague) March 14, 2020

